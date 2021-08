Kemba Walker promet que les Knicks vont être « vraiment bons »

Les deux principales recrues des Knicks cet été, Kemba Walker et Evan Fournier, étaient présentées à la presse ce mardi. Et pour le premier cité, c’était un événement particulier puisque Walker, natif du Bronx, revient à la maison en signant à New York.

Voir son visage en grand, sur une façade du Madison Square Garden, a donc produit son effet.

« C’était une sensation incroyable », confie le meneur de jeu au New York Post. « J’ai grandi ici, je me promenais dans cette ville et j’ai vu des visages de joueurs des Knicks sur les panneaux publicitaires. Et là je vais jouer à New York et c’est moi qu’on voit, avec Evan. C’est formidable. »

Son association avec son ancien coéquipier des Celtics sera très attendue, sur le plan offensif, pour faire passer un cap à New York, qui a tant souffert en playoffs pour marquer des points.

« On va être vraiment bon. Avec ma capacité à pénétrer, j’espère attirer les défenseurs. Je crois en mes coéquipiers. Je sais que le gars ici présent (Fournier donc) va tout déchirer. On a de très bons jeunes et on a drafté de très bons joueurs. J’ai regardé la Summer League et j’ai été impressionné. Avec Evan, on arrive ici pour apporter notre leadership. »

Néanmoins, si la motivation de Walker n’est pas susceptible d’être remise en cause, en revanche, sa santé est déjà plus problématique. On sait que des soucis aux genoux ont plombé ses performances depuis un bon moment. Mais l’ancien des Hornets assure (comme l’an dernier) que c’est désormais derrière lui.

« Je me sens bien. Mes genoux vont bien. Je n’ai pas joué beaucoup depuis la fin de saison. Cela fait plusieurs années que je n’ai pas eu autant de temps pour me reposer. Là, ça fait du bien d’avoir du repos et du temps pour mon genou droit. La saison passée, je n’ai pas tant que ça été gêné par mon genou, je me sentais plutôt bien. J’ai eu un petit contretemps en playoffs, ce qui est toujours dommage, car personne n’aime être blessé, encore moins à ce moment-là. Mais sinon, je me sentais bien pendant toute l’année. »