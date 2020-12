Kemba Walker assure que son genou va mieux, mais la route semble encore longue…

On l’imaginait de retour à 100% pour la rentrée du 22 décembre, mais finalement Kemba Walker a reçu une injection de cellules souches dans le genou et ne sera réévalué que lors de la première semaine de janvier.

Brad Stevens annonce déjà un temps de jeu réduit dans cette saison particulièrement condensée, et espère le voir à son meilleur niveau en fin d’exercice seulement.

« Quand il reviendra, il y aura sûrement des restrictions » prédit ainsi l’entraîneur. « On devra s’assurer qu’on gère la situation jusqu’à la fin de la saison – si on a la chance d’aller en playoffs – pour qu’il soit dans sa meilleure forme au meilleur moment. »

Comment expliquer que ce pépin né en début d’année 2020 traîne tant ? Par la fatigue sûrement : « je n’ai presque pas arrêté depuis que je suis ici, donc je pense que ce sera bien pour moi, pour être honnête. »

Après avoir signé son contrat à l’été 2019, il a disputé la Coupe du monde en Chine. En février, alors qu’il n’était pas au mieux, il a participé au All-Star Game et à un dernier quart-temps intense qui a laissé des traces. Et cet été, il a rejoué dans la bulle pour aider Boston à aller le plus loin possible alors qu’il n’était pas à 100%.

Un air de déjà-vu ?

« Peut-être qu’on ne l’a pas aidé en le relançant trop tôt » avoue Danny Ainge. « On ne veut pas refaire cette erreur – car c’en était une. Ce n’est la faute de personne en particulier, ce n’est pas une science exacte. Il faut spéculer, rassembler le plus d’informations, et on essaie de faire au mieux pour qu’il tienne toute l’année. » En l’occurrence, injecter des cellules souches dans l’articulation et concocter un programme de trois mois de préparation.

« C’est censé m’aider, voilà ce que je sais » décrit Kemba Walker. « Je fais confiance aux médecins, je fais confiance aux gens qui m’aident. C’était la meilleure façon de faire. Ça a vraiment calmé mon genou pour être honnête. Je me sens vraiment bien maintenant. »

« Le plan était de revenir à la base du problème, de voir ce qui pourrait m’aider à retrouver mon niveau » poursuit-il. « Si je ne ressens plus ce que je ressentais ces derniers mois, ça veut dire que je vais mieux, pour être honnête. Je n’étais pas moi-même, je ne me sentais pas bien. Il faut maintenant être à l’aise à 100%. »

Entre cette blessure mystérieuse, ces discours, et les rumeurs assurant que Danny Ainge n’était pas contre un transfert, on aurait presque l’impression de revivre le dossier d’un ancien meneur celte, Isaiah Thomas…