Un contrat de deux ans pour Taj Gibson avec les Knicks

Quelques heures après l’ouverture de la « free agency », Taj Gibson avait trouvé un accord avec les Knicks pour prolonger son aventure à New York. Le vétéran de 36 ans allait rester une saison de plus, à hauteur de 2.6 millions de dollars.

Sauf que comme pour l’arrivée d’Evan Fournier, qui n’est pas une signature directe mais un « sign-and-trade » avec Boston, on apprend finalement que l’intérieur n’a pas prolongé d’un an, mais de deux saisons avec la franchise de New York, pour 10.1 millions de dollars.

C’est son agent lui-même qui a confirmé l’information à ESPN.

Taj Gibson’s deal with the Knicks has been restructured, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN: Gibson will now sign a two-year, $10.1M deal to return to New York. He had originally agreed to a one-year deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2021