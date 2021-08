Au tour de Taj Gibson d’être prolongé par les Knicks

Sans faire trop de bruit, les Knicks continuent leur intéressante « free agency ».

Hier, la franchise new-yorkaise réussissait ainsi à prolonger Derrick Rose, Nerlens Noel et Alec Burks, en plus de recruter Evan Fournier. Aujourd’hui, c’est au tour de Taj Gibson de trouver un accord avec les dirigeants de New York, pour rester une année supplémentaire à « Big Apple », et 2.7 millions de dollars.

Les Knicks conservent donc dans leurs rangs un soldat très apprécié de Tom Thibodeau pour sa solidité.

À 36 ans, Taj Gibson a effectivement d’abord assuré en saison régulière, où il s’est imposé comme une alternative stable à Mitchell Robinson et Nerlens Noel, au poste de pivot. Et, en playoffs, l’intérieur vétéran a donc pris la place de titulaire à ce même Nerlens Noel, grâce à son leadership, son expérience et son apport en défense, qui ont été bénéfiques à New York. Malgré cette élimination au premier tour, face à Atlanta.

Arrivé à « Big Apple » en 2019, avant d’être laissé libre par ses dirigeants à l’automne 2020, puis d’y re-signer en janvier dernier, l’ancien pensionnaire des Bulls, des Wolves et du Thunder semble donc vraiment s’y plaire.

Surtout depuis que Derrick Rose et Tom Thibodeau l’accompagnent en ville, comme à Chicago et Minneapolis.

