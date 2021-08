Les Grizzlies envoient Patrick Beverley à Minnesota

Suite au transfert d’Eric Bledsoe vers les Clippers, contre Patrick Beverley, Rajon Rondo et Daniel Oturu, Adrian Wojnarowski avait ajouté que les dirigeants de Memphis étaient ouverts à l’idée d’effectuer encore des transferts, notamment avec les derniers venus.

Notre confrère était (comme toujours) bien informé puisqu’il annonce aujourd’hui que Patrick Beverley est envoyé à Minnesota ! En échange, les Grizzlies récupèrent Jarrett Culver et Juancho Hernangomez.

Le président des Wolves, Gersson Rosas, va ainsi retrouver Beverley, un joueur qu’il a connu à Houston, et c’est de l’expérience et de l’agressivité pour un effectif qui souffre beaucoup défensivement. Et on n’est pas étonné de voir Hernangomez quitter Minnesota puisque l’Espagnol était très en colère contre la franchise suite à l’imbroglio avant les Jeux olympiques.

Néanmoins, Bobby Marks, le spécialiste des contrats, précise qu’avant que cet échange ne soit validé, les Grizzlies auront besoin de couper un joueur car leur effectif est déjà plein.