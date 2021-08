La Air Jordan 36 prête à envahir la planète basket

Démarrage en grande pompe pour le dernier bébé de « Jordan Brand » ! Comme pour chaque nouvelle « Air Jordan », la marque parvient à allier ingéniosité, originalité pour le design, et performance. Alors qu’on pense avoir tout vu, la « Air Jordan » vit un éternel rajeunissement, comme c’est le cas avec le modèle qui va prendre la suite de la Air Jordan 35.

Sur cette Air Jordan 36, le rendu visuel global est évidemment au rendez-vous avec les courbes de la semelle qui viennent épouser une base composée d’une tige en toile, formée par ce qu’on appelle un « tissage Leno », méthode consistant à torsader deux fils de chaîne autour des fils de trame pour fournir un tissu plus solide, plus flexible, plus respirant et surtout plus léger.

C’est la grande innovation de cette Air Jordan 36, le « tissage Leno » n’ayant encore jamais été utilisé par Jordan Brand.

Une méthode novatrice sur la tige pour plus de légèreté

« Léger », tel était le mot d’ordre pour la conception de cette Air Jordan 36, avec pour but la réduction de matériaux et l’exploration de toutes les possibilités pour alléger le modèle final.

Cet aspect s’est dégagé comme étant la priorité des athlètes composant la nouvelle écurie Jordan comme Jayson Tatum, Luka Doncic, Zion Williamson ou encore Satou Sabally, qui évolue en WNBA. « L’équipe Jordan Brand Design a vraiment bien fait son travail », a-t-elle déclaré. « La 36 est incroyable. C’est hyper léger. Vous ne le ressentez pas seulement, vous le voyez. Dès que je l’ai mise, j’ai su que ce serait fun de jouer avec. »

Pour ce qui est de la composition de la semelle, la configuration d’amorti de la Air Jordan 36 est la plus grande couverture Zoom Air que Jordan Brand ait intégrée dans une chaussure signature. Une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur de la chaussure est cousue directement sur la tige, placée au-dessus d’une autre unité Zoom Air à l’avant-pied pour une réactivité supplémentaire. Le motif de traction multidirectionnel est la base idéale pour initier cette rapidité, ce changement de direction et ce contrôle.

Même la semelle intérieure de l’Air Jordan XXXVI est perforée pour alléger le poids et aider le pied à être en contact plus étroit avec le Zoom Air Strobel. La semelle intermédiaire est traversée par un ruban coloré (doré pour la AJ 36 « Glory ») censé représenter un symbole d’infini.

Un calendrier chargé pour la rentrée dans le monde entier

Place maintenant aux réjouissances avec le calendrier de sorties des premières Air Jordan 36, à commencer donc par la « Air Jordan 36 Glory » dont la sortie était prévue le lundi 16 août dans le monde et ce mardi 17 août pour la « Grande Chine ».

La Air Jordan 36 « Global Game » sortira le même jour avec un coloris rouge et jaune pour la « Grande Chine » et un coloris blanc et rouge pour le continent nord-américain. La Air Jordan 36 « Jayson Tatum » sortira le 21 août en Amérique du Nord, tandis que la « Rui Hachimura » sera disponible le lendemain en Asie et en Amérique latine. Le « First Light Colorway », premier coloris dévoilé par « Jordan Brand » investira le marché le 29 août en « Grande Chine » et le 2 septembre dans le reste du monde.

Le 4 septembre, ce sera au tour du modèle « Luka Doncic » de débarquer en Europe, Asie et Amérique latine. Enfin, la « Air Jordan 36 Psychic Energy » en blanc, rouge et noir sortira dans le monde entier le 16 septembre prochain.

