Chez les Pelicans, Tomas Satoransky va retrouver des têtes connues

Pour Garrett Temple, l’arrivée chez les Pelicans était synonyme de retour à la maison puisque ce dernier est né en Louisiane. Pour Tomas Satoransky, ce sera surtout l’occasion de retrouver des têtes connues.

À commencer, bien évidemment, par celle de Temple après leur aventure commune à Chicago la saison passée.

« Garrett m’a énormément aidé, sur beaucoup de choses, ainsi que les jeunes, la saison dernière avec les Bulls », raconte le meneur de jeu au site officiel de la franchise. « Lui revient à la maison, donc je sais qu’il est excité. Ça aide toujours de partager un changement d’équipe avec quelqu’un qu’on connaît, avec lequel on a déjà joué. C’est un des meilleurs professionnels avec lequel j’ai travaillé. »

Mais outre le vétéran de 35 ans, le joueur de la République tchèque va également retrouver une ancienne connaissance européenne : Willy Hernangomez. Les hommes ont en effet évolué ensemble à Séville en Espagne.

« Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il peut toujours produire des statistiques quand il a des opportunités. C’est un joueur qui peut vous donner 10 points et 10 rebonds dans un quart-temps, qui joue toujours avec beaucoup d’énergie. C’est un enfant, dans le bon sens du terme, car il a cette passion et se fiche du reste. »

Satoransky aura ainsi des attaches dans sa nouvelle franchise, qui a en plus des ambitions élevées. Toutes les raisons donc d’être enthousiaste avant de se lancer sur les parquets.

« Je suis impatient, vraiment. J’ai entendu du positif sur cette franchise, et je suis excité d’être dans une équipe jeune et avec un tel potentiel. J’ai joué cinq ans en NBA et je pense avoir montré que je pouvais m’adapter à plusieurs formations, à ce dont l’équipe avait besoin. »