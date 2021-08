Retour aux sources pour Garrett Temple

S’il est facile pour certains joueurs de les raccrocher à une seule équipe, c’est beaucoup plus compliqué pour d’autres, qui passent de franchise en franchise, année après année. C’est le cas notamment de Garrett Temple. L’arrière/ailier a eu beau jouer quatre saisons chez les Wizards, il a tout même sillonné la NBA depuis le début de sa carrière.

Impliqué dans l’arrivée de Lonzo Ball chez les Bulls, le vétéran va découvrir sa onzième franchise avec les Pelicans. Mais s’il est parfois difficile de changer d’air tous les ans, Temple est ravi de ce changement lui permettant de rentrer au bercail.

« C’est bon de revenir à la maison », commence-t-il. « Tout le monde a bien pris la nouvelle, que ce soit mes anciens coéquipiers à LSU, ma famille et même des proches que je vois tous les jours. J’ai beaucoup d’amis et de famille du côté de la Nouvelle-Orléans. Ma famille est heureuse d’avoir l’occasion de me voir jouer au moins 41 fois cette saison. »

Né à Baton Rouge en Louisiane, l’ancien Wizard n’a quitté le cocon familial qu’à son arrivée en NBA puisqu’il avait joué chez lui à l’université et au lycée.

Willie Green : un modèle avant d’être son entraineur

À 35 ans, Temple ne va pas se réinventer et on ne lui demandera pas ça non plus. Défense, expérience et shoot à 3-points devraient être les maîtres-mots de son jeu. Des termes qui rappellent un peu son futur entraineur Willie Green en tant que joueur.

« Je sais que c’était un défenseur avec un bon tir à mi-distance. C’était un peu une sorte de « modèle » pour construire ma carrière. Je suis un peu ce que les experts appellent un « journeyman ». Mais je suis tout de même un joueur toujours apprécié et désiré après 12 ans de carrière. Dès mon entrée dans la ligue, je cherchais à savoir comment prolonger ma carrière et Willie Green était quelqu’un que j’admirais pour ça. »

Temple est passé par tous les statuts en NBA. Non drafté à sa sortie d’université en 2009, il a attendu février 2010 pour effectuer ses débuts dans la Grande Ligue avec Houston. Limité à une cinquantaine de matches en deux saisons (pendant lesquels il connaitra cinq franchises), Temple n’a pas hésité à se relancer en Italie pour revenir plus fort au pays.

Désormais, le joueur est un vétéran respecté et compte aujourd’hui plus de 630 matchs à son actif dont 272 comme titulaire.

« Au début, tu essayes juste de faire ta place dans n’importe quelle équipe. Ensuite tu deviens petit à petit un free agent qui choisit sa destination. Les Pelicans étaient bien évidemment très hauts dans ma liste. Je voulais juste que ce soit le bon moment et dans une bonne situation. J’ai toujours pensé à un éventuel retour ici. C’est formidable que mon souhait se réalise. Ça s’est rapproché ces trois ou quatre dernières années mais le fait que ça se produise maintenant, à ce stade de ma carrière, c’est vraiment quelque chose d’incroyable. »

Et à 35 ans, Temple ne compte pas s’arrêter de sitôt. « Je crois que j’ai encore beaucoup à donner sur les parquets. Quand vous voyez la forme de Chris Paul et bien évidemment celle de LeBron James à leurs âges, je me dis qu’il me reste encore quelques belles années. »