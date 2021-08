À Tokyo, Yuta Watanabe a fait le plein de confiance avec la sélection japonaise

« J’ai pu goûter à l’atmosphère des Jeux olympiques et vivre quelque chose de vraiment génial. » Malgré l’absence de spectateurs durant la compétition, Yuta Watanabe a apprécié son expérience olympique à domicile.

« Je voulais décrocher une victoire au moins », regrette-t-il toutefois. Sans surprise, la sélection japonaise n’a pas été en mesure d’émerger d’un groupe C très relevé. Après une courte défaite face à l’Espagne en ouverture, le pays hôte s’est lourdement incliné face à la Slovénie, puis face à l’Argentine.

Pendant ce temps, l’équipe japonaise féminine secouait la planète basket en réalisant un brillant parcours jusqu’à la finale olympique, perdue face aux Américaines. Une fierté pour Yuta Watanabe qui voit également en cette médaille d’argent une source d’inspiration pour les garçons.

« On n’était pas encore en mesure de gagner mais j’ai pu voir beaucoup de potentiel dans notre équipe. J’ai vraiment eu le sentiment que nous avions comblé l’écart (avec les équipes du monde entier). »

Pour se rapprocher un peu plus des meilleurs, la 35e nation basket du monde (+7 places gagnées au classement FIBA) a pu s’appuyer sur deux hommes forts, dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la compétition : Rui Hachimura (22 points de moyenne) et Yuta Watanabe donc.

Gagner en constance derrière l’arc

Ce dernier, en trois sorties, a affiché près de 18 points par match avec 8 rebonds. Cette production lui donne le sentiment de confirmer des progrès dans son jeu offensif. « Marquer 18 points en moyenne face à des adversaires de valeur est un boost en matière de confiance. Je pense pouvoir puiser dans cette confiance lorsque je vais reprendre avec les Raptors. »

Voilà qui pourrait permettre au Japonais de lancer définitivement sa carrière NBA. Le joueur non-drafté, âgé de 26 ans, a connu deux premières saisons discrètes chez les Grizzlies avant de se montrer davantage avec les Raptors, l’an passé.

Alors que les Canadiens semblent promis à une nouvelle saison compliquée, le gaucher a bien l’intention d’en profiter pour montrer ses progrès en attaque. « Je dois être en mesure de tirer à trois points dans diverses situations et de les rentrer avec un haut pourcentage. Je veux me perfectionner de sorte que, si les adversaires viennent me défendre (derrière l’arc), je puisse aller vers le panier, soit faire une passe à mes coéquipiers, soit conclure moi-même. »

La saison passée avec les champions 2019, le gaucher shootait à 40% de réussite à trois points, en tentant sa chance moins de deux fois. « Je suis sûr que cette quatrième saison sera une autre année difficile », convient-il. « J’espère que je pourrai mettre mes atouts en valeur et attirer l’attention des gens. »