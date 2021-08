Devon Dotson se bat pour avoir un destin à la Fred VanVleet

Malgré les vents contraires depuis la fin de son aventure universitaire, Devon Dotson fait tout pour s’accrocher à son rêve. Non drafté en 2020, après une année perturbée par la pandémie de Covid-19, le meneur de poche avait finalement été repêché par les Bulls en début de saison dernière, participant à la saison de G-League dans la « bulle ».

Plus récemment, il signé la « qualifying offer » à 1.4 million de dollars dont il disposait, pour évoluer à nouveau avec Chicago pour la saison 2021/2022, toujours en « two-way contract ».

Chacun sa route

La Summer League est pour lui une nouvelle occasion de montrer ce qu’il a dans le ventre. L’ancien de Kansas reste en tout cas plus motivé que jamais.

« Il faut continuer à progresser, quelles que soient les circonstances. Une opportunité va se présenter. Alors je continue à m’améliorer de toutes les manières possibles, à être un bon coéquipier. Jouer à fond, mettre du rythme, être un leader sur le terrain, parler aux autres. Je vais évaluer la situation et voir quelles sont les opportunités qui s’offrent à moi dans l’équipe. Je vais y aller au jour le jour », a-t-il déclaré.

Il faut dire que la Summer League regorge de ces profils aux parcours atypiques, à l’image de celui d’Ishmail Wainright, qui a carrément fondu en larmes après avoir sorti son meilleur match de la semaine. A chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin ! Devon Dotson est l’un d’eux et il n’en démord pas, son avenir s’écrira en NBA, et pas dans un rôle de simple rotation.

« Un jour, être un meneur de jeu titulaire dans cette ligue », répond le meneur quand on l’interroge sur ses aspirations. « Je travaille tous les jours pour y arriver. Parfois vous avez de la chance, parfois non. Je prends ça comme une source de motivation. C’était l’année Covid, donc je n’ai pas eu la meilleure saison universitaire et j’ai glissé dans la Draft. C’est donc une motivation. Je ne peux pas frapper les gars qui ont été pris avant moi, je dois juste les surclasser. C’est comme ça que je vois les choses. »

L’exemple Fred VanVleet

Pour se donner de la force, Devon Dotson, fan de Derrick Rose durant ses plus jeunes années, sait qu’il peut parler à certains joueurs passés par les mêmes mésaventures, comme Fred VanVleet, qui a signé un contrat de 85 millions sur quatre ans en novembre 2020, alors qu’il évoluait encore en G-League quatre ans plus tôt.

« VanVleet n’a pas été drafté et je lui ai parlé plusieurs fois de son parcours. On peut avoir l’impression qu’il n’y a pas de lumière, mais tant que vous continuez à travailler, les choses s’arrangent. Je ne baisse pas la tête. Je suis un compétiteur. Je ne regarde pas les aspects négatifs. Je regarde le positif, le bon côté des choses. J’essaie juste de ne pas lâcher prise. Je vais parler à mon agent et prendre les choses au jour le jour. »