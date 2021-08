Ishmail Wainright submergé par l’émotion

Après deux premiers matchs plutôt discrets, Ishmail Wainright a sorti le grand jeu cette nuit pour sa troisième sortie en Summer League, combinant 20 points (7/12 au tir, 4/6 à 3-points), 7 rebonds, 4 interceptions, 2 passes décisives et 2 contres (+/- à +27) dans la victoire face à Houston.

Autant dire que l’ailier rugueux est arrivé en conférence de presse plutôt soulagé. Libéré d’un poids, celui d’avoir saisi l’opportunité pour montrer de quoi il était capable.

A bientôt 27 ans, Ishmail Wainright vit un rêve éveillé, après avoir signé un contrat de deux ans partiellement garanti avec les Raptors, lui qui avait fait une croix sur la NBA, jusqu’à son exercice 2020/2021 réussi à Strasbourg la saison dernière, en championnat et en BCL (11.6 points, 4.6 rebonds, 2.4 passes et 1.8 interception en moyenne en championnat).

« Chacun a une route différente »

Interrogé sur son parcours atypique après la rencontre, le poste 3/4 n’a pas pu retenir son émotion, finissant par fondre en larmes.

« Je voudrais en écrire un bouquin, parce que je suis passé par toutes les étapes possibles, chaque émotion qu’on peut ressentir, et rien que d’en parler, ça me rend ému. Ça a été un périple, jouer à l’étranger est très exigeant. La saison dernière en particulier, c’était éprouvant, sans doute la saison la plus dure. Et rien que d’y penser… De me retrouver loin de ma famille et d’être là aujourd’hui, aux États-Unis », a-t-il déclaré avant de prendre une nouvelle pause et de se mettre à pleurer.

Après avoir effectué un cursus complet à Baylor aux côtés de Royce O’Neal ou Taurean Prince, Wainright s’était en effet éloigné de la NBA et des USA, après avoir joué deux ans en D2 allemande entre 2018 et 2020, pour finalement s’engager à Strasbourg où sa carrière a connu un sacré tournant.

« Je ne crois pas que les gens comprennent à quel point c’est dur », a ajouté l’international ougandais. « Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt un gars joyeux, mais ça peut être dur parfois. Et si tu peux réussir ici (en NBA), tu peux réussir partout. Je le fais pour mes enfants pour être honnête. Je ne veux pas retourner loin, je suis ici pour y rester. Et je ne suis pas le seul à penser de cette façon, il y a plein d’autres gars qui sont aussi passés par là. Ça peut être dur pour certains, et je suis l’un d’eux. Chacun a une route différente. »