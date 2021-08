En bon coéquipier modèle, Alex Caruso veut s’occuper des meilleurs extérieurs adverses

Non drafté en 2016, Alex Caruso a fait du chemin depuis son intronisation dans la ligue. Il avait profité d’une fin de saison sans grand enjeu en 2019 chez les Lakers pour montrer ses qualités athlétiques et défensives.

Champion en 2020, Caruso a été l’une des victimes des grands changements opérés par Rob Pelinka cet été. Mais qu’importe, le Texan de naissance va exporter son savoir-faire chez des Bulls ne demandant qu’à frapper fort l’année prochaine au sein de la conférence Est.

La franchise de Chicago ne manque pas de talents offensifs. C’est pourquoi entre DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic ou encore Lonzo Ball, Alex Caruso sera chargé d’apporter dans sa propre moitié de terrain. « Ces deux dernières saisons, mon rôle était de défendre sur les meilleurs joueurs adverses », explique Caruso pour NBC Sports.

Et vu la concentration d’arrières scoreurs en NBA, il sera sollicité tous les soirs. « Vous devez jouer physique, parfois même avec un peu de vice pour ralentir les gars car la ligue est remplie de très bons attaquants. Vous devez accorder une importance capitale à chaque possession en ayant cette volonté d’arrêter votre vis-à-vis et de gagner des matchs. Je pense pouvoir apporter tout ça chaque soir car c’est quelque chose que vous pouvez contrôler. Ça a toujours été un catalyseur pour mon jeu. Que ce soit une interception suivie d’un dunk, un passage en force ou une déviation en notre faveur, ça donne de l’énergie à l’équipe. »

« AC est le coéquipier parfait »

Comme le souligne Lonzo Ball, qui l’a côtoyé durant deux saisons, « AC (Caruso) est le coéquipier parfait. Tout le monde aimerait jouer avec lui. Il va toujours faire passer l’équipe en premier et je pense que Chicago va l’apprécier ».

Et ne comptez pas sur lui, ainsi que sur son statut de champion NBA, pour le voir surjouer. Caruso connait ses points forts mais aussi ses faiblesses et malgré ses 40% de réussite à 3-points l’année dernière, il ne compte pas prendre les tirs des principaux scoreurs de Chicago.

« Il y a des joueurs qui prennent beaucoup de tirs. Si je voulais être à plus de 10 points par match, je pourrais. Mais les pourcentages seraient peut-être un peu moins bons et on ne gagnerait pas autant de matchs », pense Caruso. « Pour moi, le principal reste toujours la victoire. Ça a toujours été ma mentalité et j’ai toujours eu du succès comme ça. Servir l’équipe vous amène des récompenses aussi bien collectives qu’individuelles. »