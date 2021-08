Une Answer IV en « Bred »

Reebok a remis la Answer IV au goût du jour avec une multitude de nouveaux coloris pour fêter les vingt ans de la chaussure signature d’Allen Iverson. Après avoir dévoilé un modèle rouge et blanc, puis noir et blanc, la marque s’apprête cette fois à sortir un coloris « Bred », soit rouge et noir.

L’arrière et le haut de la paire sont en noir tandis que l’avant de la chaussure est en rouge, le tout reposant sur une semelle extérieure noire. Le logo I3 sur l’empeigne et celui de Reebok sur le talon ressortent en rouge.

La date de sortie de ce modèle n’a pas encore été communiquée. Son prix pourrait avoisiner les 140 dollars.

(Via SneakerNews)

