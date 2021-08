Avec les Cavaliers, Jarrett Allen va repartir de zéro

Longtemps considéré comme un élément important dans le plan de reconstruction des Nets, Jarrett Allen a finalement été sacrifié en janvier dernier dans l’échange qui a fait venir James Harden à Brooklyn.

Pendant que les Nets achevaient leur mue avec la mise en place de leur « Big Three », Kyrie Irving, Harden et Kevin Durant donc, le jeune pivot longiligne a atterri aux Cavaliers, dans une formation où il a fallu repartir de zéro, aux côtés de jeunes à fort potentiel.

Après avoir rapidement pesé le pour et le contre au cours de la « free agency », Jarrett Allen a accepté de poursuivre l’aventure à Cleveland en s’engageant sur un contrat de cinq ans à hauteur de 100 millions de dollars.

« Ça a été une sacrée aventure, de venir de Brooklyn, qui avait des aspirations pour le titre, pour arriver dans une équipe en reconstruction, où chaque match ne sera pas un combat pour le titre », a-t-il déclaré depuis Las Vegas où il accompagne et encourage l’équipe de Summer League des Cavs. « Nous nous battons tous pour devenir meilleurs, pour améliorer notre jeu afin de pouvoir faire partie d’une équipe qui pourra viser le titre un jour. En voyant une équipe comme celle-ci, en sachant ce qu’il faut faire, nous avons les bons gars et la bonne mentalité pour y arriver. Je me suis donc dit : « Je suis prêt à participer à nouveau à ce projet, surtout avec ces gars-là. » Je vois un avenir brillant ici et je m’y intègre parfaitement. »

Une attitude fédératrice

Sa présence à Vegas est un des signes de son engagement et de son implication dans le processus de développement des jeunes Cavaliers, comme l’intérieur Evan Mobley, troisième choix de la dernière Draft. « Je suis encore un jeune moi aussi », a-t-il glissé, en rappelant qu’il n’a que 23 ans. « Ça permet d’avoir une longueur d’avance en matière de cohésion d’équipe. Se faire une idée de tout le monde et jouer sur le terrain, ça aide à mieux nous connaître. »

Jarrett Allen se comporte déjà comme un vétéran, son expérience avec les Nets l’ayant sans doute aidé à grandir plus vite. Cette attitude résulte aussi de la confiance que la franchise a placée en lui. Son objectif est de faire tout son possible pour l’honorer en retour.

« C’est presque comme si j’étais à nouveau drafté. Je veux dire, ce n’est pas tout à fait la même chose, mais vous avez une équipe qui vous donne une chance, comme lorsque j’ai été drafté, qui vous donne un contrat, et maintenant c’est comme si je me sentais chez moi. Je me sens désiré, je me sens prêt à me battre pour cette équipe et à faire tout ce que je peux. »