Cleveland mise 100 millions de dollars sur Jarrett Allen

Arrivé des Nets à Cleveland dans l’échange centré sur James Harden, Jarrett Allen va s’installer encore quelques temps du côté de l’Ohio. D’après Shams Charania, le joueur de 23 ans va signer une jolie prolongation de contrat estimée à 100 millions de dollars sur cinq ans.

De quoi définitivement rassurer l’intéressé sur la confiance accordée par le management des Cavs et Koby Altman. L’arrivée d’Evan Mobley aurait pu rebattre les cartes concernant son avenir mais ce deal semble clair : on mise sur Jarrett Allen à Cleveland. Et on mise sur deux « tours jumelles » dans la raquette avec ce tandem Mobley-Allen.

Protecteur d’arceau et bon sur le jeu de transition, Jarrett Allen doit désormais créer des automatismes avec Evan Mobley afin de maximiser le potentiel du futur rookie.

Avec les deux intérieurs et Darius Garland à la mène, Cleveland tient son noyau dur pour les années à venir et peut dès à présent travailler sur les cas Collin Sexton et Kevin Love, qu’on annonce sur le départ.