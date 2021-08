Les Mavericks pas assez armés financièrement pour convaincre Lauri Markkanen ?

Le dossier Lauri Markkanen n’avance pas vraiment. Plus d’une semaine après l’ouverture de la « free agency », l’intérieur des Bulls n’a toujours pas bougé. On sait qu’il ne veut pas rester à Chicago, mais aussi que les Hornets et les Mavericks ont un œil sur lui.

Pour le reste, la situation n’a pas vraiment évolué depuis. Et Marc Stein du New York Times tempère les possibilités des Mavericks en annonçant que la franchise texane ne pourra pas offrir un gros salaire au Finlandais, dans le cadre d’un « sign-and-trade ».

En effet, Mark Cuban pourra proposer une « trade exception », récupérée dans le transfert de Josh Richardson vers Boston, qui tourne autour de 11 millions de dollars par saison sur quatre ans. C’est peu quand on connaît les exigences salariales de Markkanen, qui furent trop importantes pour les Spurs notamment.

Surtout que s’il décide finalement de rester à Chicago, il touchera 9 millions de dollars (le montant de sa « qualifying offer ») la saison prochaine et sera alors totalement libre, free agent non protégé, lors de l’intersaison 2022. Le calcul est donc rapide pour lui, même si ses envies d’ailleurs sont fortes actuellement.

De leur côté, précise toujours notre confrère, les Bulls voudraient récupérer un premier tour de Draft et ne pas s’encombrer d’un nouveau salaire pour céder l’intérieur, ce qui rend les choses plus difficiles pour les satisfaire.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs se trouvant dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra, alors, pas s’aligner sur quelconque offre extérieure.