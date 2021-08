Dallas garde un oeil sur Lauri Markkanen

Les Hornets ne seraient pas les seuls sur la piste de Lauri Markkanen. Derrière Dennis Schroder, le Finlandais est sans doute le meilleur free agent encore disponible sur le marché, mais contrairement à l’Allemand, l’intérieur des Bulls n’a pas la main sur son avenir puisque les Bulls l’ont protégé via une « qualifying offer » et ils peuvent s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure.

Ils n’en ont pas l’intention, et ils seraient donc prêts à le laisser partir dans un « sign-and-trade« . C’est à dire qu’ils souhaitent recevoir une contrepartie si Markkanen accepte une offre extérieure. Pour l’instant, le dossier Hornets n’avance pas, d’autant que les dirigeants se sont tournés vers Kelly Oubre Jr, et The Ringer rapporte que Dallas pourrait finalement rafler la mise.

Pour l’instant, les Mavericks ont recruté Moses Brown (Celtics) et Reggie Bullock (Knicks), puis prolonger Tim Hardaway Jr et Boban Marjanovic. Ils n’ont donc fait aucune folie, et ont raté Kyle Lowry ou d’autres gros poissons. Mais Markkanen est jeune, talentueux, et par certains côtés, il rappelle évidemment Dirk Nowitzki.

Le souci, c’est qu’à son poste, il y a déjà Kristaps Porzingis, et on les voit mal jouer ensemble. Notamment en raison de leur manque de mobilité en défense. Les deux ne sont pas de grands défenseurs, et ce serait problématique. A moins que Porzingis ne soit échangé, et que Markkanen ne prenne sa place…

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs se trouvant dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra, alors, pas s’aligner sur quelconque offre extérieure.

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer l’un de ses free agents pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un joueur sans la moindre compensation.