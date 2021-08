Lauri Markkanen ne veut vraiment pas rester aux Bulls

Il y a quelques indices qui ne trompent pas. Il y a quelques heures, Lauri Markkanen s’est désabonné de tous les comptes des réseaux sociaux liés aux Bulls. Le divorce est consommé, et même si sa franchise lui a proposé une « qualifying offer » à neuf millions de dollars, il n’entend pas y rester.

C’est ce qu’il a annoncé à Marc Stein, précisant tout de même qu’il n’a pas, pour le moment, trouvé mieux que cette « qualifying offer ». S’il l’accepte, il restera à Chicago une saison de plus, et sera free agent non protégé dans un an. Mais ça ne l’intéresse pas, et il préfère évidemment partir.

La bonne nouvelle, c’est que trois équipes s’intéressent à lui : les Hornets, les Mavericks, mais aussi les Pelicans. Comme l’échange entre les Bulls et les Pelicans, impliquant Lonzo Ball n’est toujours pas validé par la NBA, Markkanen a peut-être une chance d’être inclus dans la transaction. A suivre…

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs se trouvant dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra, alors, pas s’aligner sur quelconque offre extérieure.