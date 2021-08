Atout jeunesse de l’équipe, Talen Horton-Tucker n’a pas hésité à prolonger aux Lakers

En mars dernier, les Lakers n’avaient pas voulu céder Talen Horton-Tucker pour récupérer Kyle Lowry. La preuve d’un certain attachement de la franchise envers son arrière, présent à Los Angeles depuis 2019.

Et c’est réciproque puisqu’il a récemment prolongé son contrat de trois ans pour 32 millions de dollars.

« D’après moi, c’était évident de revenir où tout a commencé, et de continuer », se justifie « THT ». « J’étais concentré sur le fait de revenir ici. Je suis heureux d’avoir pu valider ça dès le premier jour. Je veux gagner des titres, me battre pour le trophée final, donc être entouré comme ça, ce fut un énorme plus pour moi. Donc ça va être immense. »

Avec ses 20 printemps, et en compagnie de Malik Monk, Horton-Tucker sera l’un des rares jeunes des Lakers puisque le recrutement des Californiens fut centré sur des anciens, comme les retours de Dwight Howard et Trevor Ariza puis les arrivées de Carmelo Anthony et Russell Westbrook.

Néanmoins, il sera parfait pour apporter du sang neuf à ce groupe, reposer les trentenaires et continuer sa progression, puisqu’il a terminé sa deuxième saison avec 9 points de moyenne en 20 minutes, après une année rookie conclue avec 5.7 points en 13 minutes.

« Je trouve que c’est bien construit », estime l’arrière quand il parle de l’effectif « old-look » des champions 2020. « Être entouré de vétérans comme ceux-là, ce sera génial pour un jeune comme moi. Côtoyer des joueurs comme ça, ce sera excellent. »