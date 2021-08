Avec les papys des Lakers, Dwight Howard veut faire de la résistance

Si on se trouvait au début des années 2010, l’effectif actuel des Lakers présenterait un cinq on ne peut plus impressionnant entre Russell Westbrook, LeBron James, Carmelo Anthony, Marc Gasol ou encore Dwight Howard.

Avec cette réunion de papys flingueurs, la franchise de Los Angeles va avancer avec une cible dans le dos la saison prochaine. « Je pense que nous sommes tous un peu mal vus. Mais je sais que l’on s’apprécie. On aime ce que chaque joueur peut apporter à cette équipe », dixit Howard sur ESPN.

« Je pense que si on a une bonne éthique de travail et qu’on fait tout le nécessaire pour prendre soin de nos corps, ça ira pour nous »

Jamais un effectif comme celui-ci n’aurait pu voir le jour il y a encore quelques années. Sauf qu’entre ceux qui courent après leur première bague (Carmelo Anthony et Russell Westbrook) et ceux qui ne peuvent plus porter une franchise (Dwight Howard et Marc Gasol), cet amas de stars réunies sous la même tunique n’est plus une simple fiction.

Dwight Howard (36 ans en décembre), Carmelo Anthony (37 ans), LeBron James (37 ans en décembre), Marc Gasol (36 ans), Russell Westbrook (33 ans en novembre) et Anthony Davis cumulent un palmarès long comme le bras : 55 sélections au All-Star Game, six titres de champion, cinq titres de MVP et quatre titres de défenseur de l’année.

Un palmarès qui démontre l’expérience engrangée par ces joueurs depuis leurs arrivées dans la ligue. Aujourd’hui, seuls trois Lakers ne dépassent pas les 30 ans avec Malik Monk, Talen Horton Tucker et Kendrick Nunn.

Avec le duo LeBron – Melo, c’est même, selon ESPN, la première fois de l’histoire de la NBA qu’une équipe détient deux joueurs qui vont disputer leur 19e saison dans la ligue.

Un seul objectif : le titre

Pour autant, Howard aborde cette nouvelle année plein d’entrain. « Je pense que si on a une bonne éthique de travail et qu’on fait tout le nécessaire pour prendre soin de nos corps, ça ira pour nous », juge le pivot. « Nous sommes tous ici pour une raison. On a une belle opportunité devant nous donc nous n’allons pas nous arrêter. »

Selon lui, la cohésion de cet effectif expérimenté fera la différence. « On revit en jouant ensemble. Je pense qu’on aura tellement d’énergie qu’on deviendra difficile à contenir. C’est difficile à réaliser, mais imaginez simplement nous tous sur le parquet en même temps. Pas pour le All-Star Game, ni pour les Jeux olympiques et encore moins pour un match de charité, mais bien pour une vraie saison NBA. Ça va être génial. On a tous faim. On veut gagner et on veut rester dans la meilleure forme possible. »

Néanmoins, la franchise californienne devra surveiller plusieurs aspects dont la condition physique de ses hommes forts. Si Anthony Davis a souvent été sujet aux blessures, LeBron James commence à ressentir le poids des ans, donc si un athlète comme lui commence à rouiller, la vigilance devra être accrue au sujet de ses partenaires.

Prolongé et réputé pour être un coach défensif, Frank Vogel a instauré certains principes en se basant sur une défense de fer, qui était la meilleure de la ligue lors de la dernière saison régulière. En ce qui le concerne, sa mission sera de se faire respecter par ces égos pour faire en sorte que les joueurs adhérent à ses idées.

Quoi qu’il en soit, Howard est impatient de commencer cette « magnifique année » chez les Lakers.