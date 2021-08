Aux Lakers, Malik Monk se prépare à entrer dans une nouvelle dimension

Et si Malik Monk était l’autre bon coup des Lakers dans cette intersaison ? Free agent non protégé signé au contrat minimum pour un an, l’ex arrière des Hornets aura pour mission d’étirer le jeu des Lakers aux côtés de ses trois stars, Russell Westbrook, LeBron James et Anthony Davis, sans oublier la présence de vétérans de choix comme Carmelo Anthony ou Dwight Howard, qu’il a connu lors de son année rookie à Charlotte en 2017-2018.

Alors qu’il aurait sans doute pu prétendre à un meilleur contrat ailleurs, Malik Monk a expliqué la raison pour laquelle il s’était engagé pour les Lakers, afin d’apprendre aux côtés des tous meilleurs.

« L’environnement, cette organisation et toutes les choses que je vais y apprendre », a-t-il déclaré. « Comme je l’ai déjà dit, sur la façon d’être un pro, comment travailler, comment travailler plus intelligemment et comment être un homme aussi. Je suis toujours en train d’apprendre au fil de mes expériences dans la vie. J »ai 23 ans. Donc à ces gars qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, je peux poser beaucoup de questions et je peux apprendre non seulement en étant sur le terrain de basket, mais aussi en étant en dehors du terrain ».

En quête d’opportunité, d’apprentissage et de régularité

Jusqu’à présent, la carrière NBA de Malik Monk a été ponctuée de fulgurances mais aussi de moments plus discrets, sans oublier sa suspension en 2019-2020 pour avoir été contrôlé positif à une substance interdite. Sa qualité de sniper est en revanche indéniable, ce dernier ayant notamment bouclé la saison dernière à 40% de réussite derrière l’arc, avec une mécanique de tir assez rapide. Reste maintenant à gagner en régularité.

« Je me suis amélioré chaque année et ça a toujours été mon objectif. Comme vous l’avez dit, je n’ai jamais vraiment eu une période régulière. J’ai eu des périodes cohérentes avec des minutes, mais je n’ai jamais eu une année entière avec le même nombre de minutes. J’essaie donc de donner le meilleur de moi-même dans tous les aspects du jeu. Je pense que je peux apporter beaucoup ici, avec tous les grands joueurs que nous avons, LeBron, AD, Russ, Carmelo, Dwight, tout le monde. Je peux me nourrir d’eux et apprendre beaucoup d’eux. Donc j’apporte de l’enthousiasme au jeu, tout comme Westbrook, avec du tir en plus », a-t-il ajouté, snipant même l’ancien meneur de Washington, sans doute sans s’en rendre compte.

Avec beaucoup de créateurs mais peu de shooteurs, la franchise californienne va en effet avoir besoin de menaces extérieures. Ce sera à Malik Monk de jouer sa chance à fond.