Summer League | Juhann Begarin a séduit

Il avait demandé à Brad Stevens de jouer et il a été écouté. Dans cette première nuit de Summer League, Juhann Begarin a eu droit à un peu plus de 18 minutes de temps de jeu lors de la victoire contre les Hawks.

Une victoire dont il fut acteur puisque c’est lui notamment qui intercepte la remise en jeu d’Atlanta à 11 secondes de la fin pour valider le succès des hommes de Joe Mazulla.

Unique français drafté (45e position) et unique choix des Celtics, Begarin s’est distingué par sa polyvalence des deux côtés du parquet. Avec un gabarit à la Marcus Smart (1m96 pour quasi 100kg), l’arrière a dépanné en fin de match dans la raquette pour offrir une défense plus mobile. « Il a bien défendu au poste 5 donc on était capable de changer sur les écrans. » explique le coach des Celtics pour The Athletic.

En plus de défendre sur tous les postes, le Guadeloupéen a pesé en attaque. Il a sanctionné par deux fois derrière l’arc avant d’arracher deux ballons précieux au rebond offensif dans le dernier quart. « Il a fait du bon boulot en gardant ses mains actives et en permettant aux autres de scorer. Son « drive & kick » en fin du match pour Aaron (Nesmith) était bon » rajoute l’entraineur.

Après son encourageant 2/4 de loin, son coach espère le voir continuer dans cette voie. « Il a très bien joué. Il doit continuer d’être agressif et de bien sélectionner ses tirs. C’est un bon joueur sur le drive, car il est physique mais nous voulons aussi le voir travailler sur le tir. C’est un équilibre à trouver. »

Prochain match prévu mardi contre Denver pour confirmer ses bonnes dispositions.