Summer League | Le Heat toujours invaincu

Pourtant privé d’un Omer Yurtseven très en forme lors de la Classic California Summer League, le Heat a facilement disposé des coéquipiers de Bol Bol avec un succès de 20 points (97-77).

Sous l’impulsion de Max Strus et Javonte Smith, Miami a creusé l’écart dès le premier quart-temps qui s’est soldé par un 30-12 en faveur de Miami. Grâce à ce matelas, les Floridiens ont géré leur avance jusqu’à la fin d’un match observé par le récent champion olympique Bam Adebayo et Duncan Robinson. « Je trouve ça génial. Nos gars sont prêts à passer du temps avec eux pour leur parler et leur apprendre le jeu » apprécie le coach Malik Allen.

En plus de Max Straus et KZ Okpala qui portaient déjà le maillot du Heat cette saison, les cadres se montrent pour imprégner les nouveau de la culture Heat. « Ce n’est pas comme ça partout. Ils font preuve de leadership. Ils veulent être là pour eux et pour la franchise. Ce n’est pas juste pour le spectacle car c’est la même chose à chaque Summer League. »

Avec 21 points chacun, Bol Bol et Caleb Agada ont été les plus remuants côté Nuggets mais la franchise du Colorado s’est montrée trop inefficace au tir (36% au total et 24% de loin) pour espérer revenir dans le match.