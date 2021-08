Summer League | Austin Reaves, sauveur des Lakers

Il y avait plus de beau monde dans les tribunes que sur le parquet pour cette opposition entre les Lakers et les Suns. Pas très loin de Frank Vogel et Talen Horton-Tucker, on pouvait ainsi croiser Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges et Cameron Payne. Tout ce beau monde a assisté à une rencontre très équilibrée qui s’est jouée sur une claquette d’Austin Reaves, un rookie signé en « two-way contract ».

Grâce à lui, Los Angeles s’impose 73-72 avec aussi 10 points pour Mac McClung, dont l’énergie débordante en fera un chouchou du Staples Center si Vogel lui accorde quelques minutes. Hélas, Joel Ayayi fait chou blanc avec 0 point, mais 5 rebonds, 1 passe et 1 interception.

Côté Suns, les quasi homonymes Jalen Smith et Jaleen Smith sont les plus en vue avec 15 points, 12 rebonds pour le « sophomore » et 13 points pour l’ailier du MHP Riesen Ludwigsburg.