Summer League | Théo Maledon gâche la première du tandem Hayes-Cunningham

Théo Maledon face à Killian Hayes, en voilà un beau duel pour débuter cette summer league 2021. Il y avait même quatre français sur le parquet avec aussi Jaylen Hoard et Sekou Doumbouya. Cette opposition entre le Thunder et les Pistons, c’était aussi l’occasion de voir Cade Cunningham à l’oeuvre, mais aussi Josh Giddey, la dernière pépite australienne.

A l’arrivée, OKC s’impose 76-72, et Maledon a été le plus en vue avec ses 15 points, 11 passes et 5 rebonds. Le Français avait débuté comme deuxième arrière aux côtés d’un Giddey utilisé comme créateur, à la Luka Doncic, mais l’Australien s’est rapidement blessé à la cheville, et Maledon a pris la direction du jeu.

« Theo nous a menés à la victoire » estime le rookie Jeremiah Robinson-Earl. « C’est comme un vétéran ici. Il sait ce qu’il fait. » Des propos que partage Grant Gibbs, le coach du Thunder. « Theo a été vraiment bon, surtout quand Giddey est sorti. Il a fait du très bon boulot pour commander l’attaque, et faire en sorte de nous mettre en place. »

En face, les Pistons avaient pris un départ canon, grâce notamment à Cunningham (12 pts) et Hayes (6 pts, 9 rbds, 5 pds), qui ont beaucoup joué ensemble en première mi-temps. On notera que le Français a davantage dirigé le jeu, avec un Cunningham plutôt utilisé en deuxième arrière. Et finalement, Hayes s’en est pas mal tiré, avec un gros volume de jeu, tandis que le 1er choix de la Draft termine avec un 5 sur 17 aux tirs, après avoir pourtant débuté le match par deux réussites à 3-points.

On ajoutera que Hoard, côté OKC, termine avec 6 points et 10 rebonds, tandis que Doumbouya compile 6 points, 4 rebonds, 5 contres, mais aussi 6 fautes.