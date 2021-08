Jeux olympiques : Rudy Gobert élu dans le meilleur cinq, Kevin Durant nommé MVP

Les Jeux olympiques désormais terminés, c’est donc l’heure des récompenses individuelles. La FIBA a annoncé le meilleur cinq ainsi que le MVP de la compétition.

Sans surprise, ce dernier est bien évidemment Kevin Durant. L’ailier de Team USA a non seulement conclu ses Jeux avec une (troisième) médaille d’or autour du coup, mais il a réalisé une remarquable deuxième partie de tournoi.

Avec 27 points de moyenne lors des matches à élimination directe (20.7 par match globalement), le joueur des Nets, meilleur marqueur américain de l’histoire aux Jeux olympiques, a confirmé qu’il était bien un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket FIBA.

Un cinq majeur 100 % NBA

Le joueur américain est donc logiquement présent dans le cinq majeur de la compétition. Il est accompagné de Ricky Rubio, Patty Mills, Luka Doncic et Rudy Gobert, pour un cinq majeur qui est 100 % NBA.

Un peu isolé offensivement au sein de la « Roja », le meneur espagnol a été rayonnant avec 25.5 points et 6 passes de moyenne, notamment avec sa performance à 38 points face aux Américains en quart de finale.

Comme Rubio, Luka Doncic quitte Tokyo sans médaille, mais le Slovène a été impressionnant avec 23.8 points, 9.7 rebonds et 9.5 passes de moyenne ! Il a marqué les esprits avec ses 48 points dès le premier match, contre l’Argentine, ou avec son triple-double (le troisième de l’histoire des Jeux seulement) contre la France en demi-finale.

De son côté, Mills a remporté une médaille de bronze tant attendue par l’Australie et terminé le tournoi avec une énorme performance de 42 points et 9 passes face à Doncic et compagnie. Il est d’ailleurs le meilleur marqueur du tournoi, avec 26.8 unités par rencontre.

Enfin, Gobert représente les Bleus dans ce cinq majeur, avec sa médaille d’argent et sa présence à l’intérieur. Face à l’Italie, il avait compilé 22 points et 9 rebonds, puis réussi une grosse partie contre les Slovènes avec 9 points, 16 rebonds et 4 contres en demi-finale. Sa finale contre Team USA a été très propre, sauf aux lancers-francs, avec 16 points et 8 rebonds et le pivot du Jazz affiche 10.2 points et 9.4 rebonds de moyenne à Tokyo.