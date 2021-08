Luka Doncic poursuit son difficile apprentissage de la défaite

Il y a eu le Luka Doncic euphorique, inarrêtable parfois, du TQO et sur le début de ses Jeux Olympiques, marqué par son premier match irréel à 48 points face à l’Argentine.

Le grand public a également découvert une facette plus sombre du Slovène, celle d’un joueur qui peut sortir de son match après un coup de sifflet ou perdre en énergie et en concentration à contester inlassablement des coups de sifflets qui ne sont pas de son goût.

« C’est de ma faute »

Des séquences où il monte en pression et finit par imploser, comme ça a pu être le cas en NBA cette saison (15 fautes techniques au compteur sur la saison régulière). Même s’il a été solide sur l’ensemble du tournoi, cette frustration accumulée lui a parfois joué des tours. Après avoir tellement gagné en jeunes, avec le Real Madrid et la sélection nationale, avec qui il a décroché le titre de champion d’Europe en 2017, Luka Doncic poursuit son apprentissage en goûtant à la défaite.

« J’ai 22 ans et je dois tirer des leçons de tout ça. C’est leur façon d’essayer d’entrer dans ma tête et parfois je les laisse y arriver, et c’est de ma faute », a-t-il analysé après la défaite face à l’Australie, se montrant tout de même beau joueur, comme il l’avait été avec Nicolas Batum, venu le réconforter après sa défaite en demi-finale. « Respect à l’Australie. Ils ont joué de manière incroyable, je ne peux rien dire d’autre. On avait l’impression qu’ils ne pouvaient pas manquer un panier et ils ont évidemment mérité leur victoire, car ils ont mieux joué que nous ».

L’accumulation de la fatigue et des grosses défenses

Son sélectionneur a tenu à prendre sa défense, avançant que son protégé réagissait avant tout aux défenses hyper-agressives qu’il doit affronter et qui peuvent aussi avoir pour but de le sortir ainsi de son match.

Aleksander Sekulic a également mis en avant la fatigue accumulée par l’enchaînement entre le TQO, la préparation pour les Jeux suivi d’un long parcours ponctué de nombreuses luttes intenses.

« Sur les quatre demi-finalistes, nous étions les seuls à avoir joué le tournoi de qualification olympique », a-t-il souligné. « Mais nous avons fait trembler le monde, tout le monde avait peur de nous. Je le sais. Tout le monde avait peur de Doncic et Prepelic. Nous avons été ensemble pendant deux mois, et je suis fier d’eux. Et je dois dire encore une chose : ce gars (Luka Doncic) joue contre cinq gars à chaque match, qui font toutes sortes de choses contre lui. Je comprends que c’est frustrant pour lui, mais il doit être protégé ».

Le meilleur à venir

L’adage dit qu’on apprend plus dans la défaite que dans la victoire. C’est même peut-être ce que lui a rappelé Nicolas Batum, qui est lui aussi passé par ces épisodes de frustration avant de gagner en Bleu. Nul doute que ces matchs à haute intensité avec de gros enjeux l’auront donc fait progresser et qu’il reviendra plus fort, tout comme le reste de ses coéquipiers.

« Je suis l’un des plus anciens de cette équipe et je n’ai que 29 ans. L’avenir est radieux pour nous », a ainsi déclaré Klemen Prepelic. « Luka est jeune, Valtko (Cancar) est jeune et beaucoup d’autres joueurs sont plus jeunes que moi, donc nous aurons encore beaucoup d’opportunités et ce n’est pas le dernier mot de la Slovénie dans le monde de la FIBA ».