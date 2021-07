48 points, 11 rebonds et 5 passes : Luka Doncic fait une entrée fracassante sur la scène olympique !

Depuis Oscar Schmidt et ses 55 points en 1988, une autre époque, personne n’avait plus été capable d’approcher la cinquantaine dans un match des Jeux Olympiques. Mais Luka Doncic est un joueur à part…

Après avoir porté sa sélection au TQO de Kaunas pour la première qualification de son pays aux Jeux Olympiques, le SLovène a tout simplement été impérial pour faire exploser l’Argentine.

31 points et +20 à la mi-temps !

Incisive d’entrée de jeu avec sa puissance sur la pénétration pour marquer le panier et obtenir le lancer, ou son « stepback three » déjà patenté, la superstar slovène a rapidement permis à son pays de faire un écart en scorant 15 des 21 points de son équipe (21-13) !

Il finira à 17 unités en premier quart, avant d’ajouter 14 points en deuxième pour atteindre 31 points (plus 8 rebonds) à la pause. Un record sur une mi-temps aux JO alors que l’Argentine de Luis Scola et Facundo Campazzo ne peut que constater les dégâts. Intenable, Luka Doncic est bien soutenu par Vlatko Cancar et Klemen Prepelic alors que Mike Tobey profite aussi de quelques bons ballons à l’intérieur.

L’Albiceleste larguée à 30 longueurs…

Au retour des vestiaires, Luka Doncic se fait passeur en fixant deux défenseurs sur son dribble avant de mettre Tobey sur orbite au alley-oop. Quelques minutes plus tard, il en remet une couche avec une passe dans le dos, entre deux défenseurs pour Tobey qui conclut au layup ! Discret au scoring, car ses coéquipiers s’en occupent parfaitement, il place tout de même un petit 3-points qui fait monter l’écart à +27… avant un 3-points de Cancar qui donne 30 points d’avance à la Slovénie !

Complètement larguée avant le début du dernier quart (88-66), l’Albiceleste n’a plus qu’à limiter la casse au « point average » sur la fin de match. De son côté, Luka Doncic clôt sa marque sur un panier facile après rebond offensif : 48 points à 18/29 aux tirs dont 12/15 à 2-points et 6/14 à 3-points, plus 11 rebonds et 5 passes (et 6 balles perdues) pour 49 d’évaluation !

14-0 : Luka Doncic toujours invaincu en sélection

Sur le banc pour la fin de match, Luka Doncic est le premier supporter de Klemen Prepelic (22 points) qui continue le festival offensif slovène. Pour sa première aux JO, la Slovénie a été magnifique de bout en bout (118-100). Côté argentin, Luis Scola (23 points, 4 rebonds) et Facundo Campazzo (21 points, 4 passes) n’ont pas démérité mais la Slovénie de Luka Doncic était largement au-dessus…

C’est la 14e victoire en 14 matchs pour Luka Doncic avec sa sélection… Chez les jeunes retraités, Manu Ginobili n’a pu que s’incliner, alors que Goran Dragic a bien profité du spectacle !

Tremendo dominio del juego de parte de Doncic. 31 pts en un tiempo. Una bestia. — Manu Ginobili (@manuginobili) July 26, 2021