Draymond Green rend hommage à Jrue Holiday

Derrière Kevin Durant, c’est sans doute le meilleur joueur américain de cette campagne olympique. Auteur de 11 points, 5 rebonds et 3 interceptions en finale face à la France, le meneur des Bucks a grandement pesé sur le jeu par ses qualités défensives, mais aussi par son agressivité et son jeu complet. Comme Khris Middleton, le voilà champion NBA et champion olympique !

« Ce gars est un super-champion » lance Jayson Tatum, tandis que Draymond Green rappelle que « c’était déjà épuisant de débarquer après les finales NBA mais il a tenu son engagement et c’est l’une des raisons pour laquelle nous sommes en or. Quand vous avez quelqu’un comme lui, capable de défendre sur le meilleur arrière adverse, ça leur rend les choses compliquées« .

Mais Holiday, contrairement à Middleton, n’a jamais semblé fatigué, et il est même devenu indispensable au point de débuter les rencontres, et donc de devenir le leader défensif.

« C’est un été de dingue » reconnaît Holiday, heureux de partager tout ça avec un coéquipier en club. « Khris est champion NBA, il est champion olympique. C’est mon frère, et vous savez, on vient de vivre des derniers mois de folie, et on les a vécus ensemble. Je n’aurais voulu vivre ça avec personne d’autre que lui. »

« Pour quelqu’un comme moi, qui aime la défense, c’était spécial de défendre avec quelqu’un du niveau de Jrue Holiday »

Pour Green, ancien meilleur défenseur de l’année, Holiday est « sans doute le meilleur défenseur sur le porteur de balle ». Face à la France, il s’est occupé de Nando de Colo mais aussi Evan Fournier, et il est sorti vainqueur de ces duels. Déjà en finale NBA, il avait impressionné face à Chris Paul et Devin Booker.

« A chaque fois qu’il défend sur quelqu’un, il le met dans une position inconfortable » résume Green. « Quand vous avez quelqu’un comme lui à la tête de notre pression défensive, pour nous, qui sommes derrière, c’est bien plus facile car il oriente les adversaires où on veut les amener. Pour quelqu’un comme moi, qui aime la défense, c’était spécial de défendre avec quelqu’un du niveau de Jrue Holiday. »

Doublement titré, Holiday a aussi atteint un autre objectif : imiter son épouse, championne olympique en football. « Non, non… » répond-il. « Elle a gagné deux médailles d’or ».

Il pourra donc l’égaler en 2024 à Paris car on le voit mal sortir de l’effectif après une telle démonstration défensive.