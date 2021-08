Puma sort un nouveau coloris de la « Court Rider »

Voici la nouvelle venue dans la gamme des « Court Rider », modèle notamment popularisé via une opération de communication avec NBA 2K.

Sur ce coloris, on resterait presque dans le domaine du jeu vidéo, avec une base noire sur laquelle ressortent trois couleurs vives : du rouge, du vert et du bleu, comme les boutons d’une manette de console de jeu « old school ».

Les marques vertes et rouges s’imbriquent au niveau de l’arrière de la semelle intermédiaire, tandis que la marque bleue apparaît sur l’empeigne. Le logo Puma, présent sur le talon, est également en rouge.

Comme les modèles précédents, le nouveau coloris de la Puma « Court Rider » à paraître très prochainement sera vendu à hauteur de 100 euros.

(Via KicksOnFire)

