Chris Duarte fier de représenter la République dominicaine en NBA

Rares sont les Dominicains se frayant un chemin jusqu’en NBA. Et ils sont encore moins à être performants au sein de la Grande Ligue. Si Al Horford vient très vite à l’esprit, le vivier est rapidement épuisé.

Karl-Anthony Towns représente bien la République dominicaine en compétition internationale, grâce aux origines de sa maman, mais le pivot des Timberwolves est né sur le sol américain et a passé toute son enfance au pays de l’Oncle Sam.

Il a appris le basket sur YouTube

Désormais, Chris Duarte s’avance comme un nouveau porte-étendard de la nation. « C’est le rêve de tout enfant dominicain de jouer dans les Ligues Majeures. J’ai grandi en jouant au baseball et j’ai commencé le basket à 13-14 ans », rappelle le Pacer dans The Athletic.

Une belle histoire pour le joueur de 24 ans. « Quand ‘j’ai commencé le basket. Il n’y avait pas beaucoup d’opportunités. Le basket n’était pas aussi important que maintenant. Ça l’est devenu grâce à des gens comme moi et d’autres joueurs dominicains. Les portes s’ouvrent. Mais quand j’ai commencé, je n’avais pas de coach. C’était vraiment dur. Je devais regarder des vidéos sur YouTube si je voulais apprendre. »

Un parcours atypique surtout dans un pays où le baseball domine. D’ailleurs, Les Jeux olympiques le montrent puisque l’équipe nationale tentera de décrocher le bronze face aux Coréens. « En République dominicaine, tu joues surtout au basket pour te faire plaisir avec tes amis car le rêve des enfants reste le baseball. »

Donner envie aux jeunes de tenter la NBA

En plein dépaysement à son arrivée aux États-Unis, Chris Duarte s’est forgé un caractère en découvrant une nouvelle culture. « C’était dur pour un jeune garçon », avoue Duarte. « N’importe qui aurait eu peur. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, de pleurs et de mauvais jours. Imaginez vous dans un pays étranger sans votre famille, sans nourriture, sans téléphone, avec un climat différent et sans argent pour vous acheter des vêtements. C’était la situation dans laquelle j’étais. »

Malgré ses péripéties, le rookie se transforme en scoreur complet à l’université d’Oregon et va découvrir les joies de la NBA. « Ma mère n’y croit toujours pas. Pour la plupart des Dominicains, rejoindre la NBA est impossible. Quand j’ai commencé, beaucoup disaient : « Je ne pense pas que Chris va y arriver. » Vous pouvez compter le nombre de joueurs dominicains sur les doigts d’une main. Maintenant ils disent : « Il a vraiment réussi, il l’a fait. » Tout le pays est content. »

De quoi faire grimper la côte de la balle orange chez les Dominicains. « Maintenant j’ai l’impression que j’ouvre des portes pour les jeunes enfants. Désormais, ils voient que la NBA est accessible. Quand je regardais la NBA enfant, c’était impossible. C’est à partir de mon arrivée aux États-Unis que je me suis rendu compte de l’opportunité. Vous devez juste faire les bonnes choses sur et en dehors du terrain. »

Ça tombe bien car ça risque d’être exactement la demande des Pacers.