Elfrid Payton revient à Phoenix

Après deux saisons pleines chez les Knicks où il occupait le rôle de meneur de jeu dans le cinq majeur (99 titularisations en saison régulière sur 108 matches), Elfrid Payton va changer d’air.

Le 10e choix de la draft 2014 a accepté un contrat d’un an chez les Suns, une franchise où il a déjà joué pendant 18 matches en 2018.

Auteur d’une saison à 10.1 points, 3.2 passes et 3.4 rebonds de moyenne en quasiment 24 minutes à New York, le joueur de 27 ans devrait connaître une baisse sensible de ses statistiques car il évoluera en tant que troisième option au poste de meneur derrière Chris Paul et Cameron Payne. Mais à New York, la future venue de Kemba Walker et les présences de Derrick Rose et d’Immanuel Quickley l’auraient aussi repoussé au bout du banc.

Capable de diriger une attaque en cas de besoin, l’ancien espoir du Magic sera parfait pour faire souffler Chris Paul, 36 ans et toujours sujet aux blessures. Il vient d’ailleurs d’être opéré du poignet.