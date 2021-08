Andre Drummond prêt à faire tous les sacrifices pour gagner

Au sortir d’une expérience peu convaincante chez les Lakers, Andre Drummond va se relancer à Philadelphie en tant que deuxième pivot derrière Joel Embiid.

Une nouvelle pour le moins surprenante pour un joueur en pleine force de l’âge (28 ans, le 10 août prochain) qui tournait encore à 17 points et plus de 13 rebonds de moyenne il y a encore quelques mois.

Il n’a plus débuté un match sur le banc depuis son année rookie

Néanmoins, l’intéressé aborde cette nouvelle aventure avec philosophie et maturité. « Dans la vie, les choses changent », concède Drummond lors de sa conférence de presse relayée par ESPN. « Rien ne m’affecte aujourd’hui. C’est le rôle qui m’a été proposé, je l’ai accepté et je suis prêt à le remplir. Si ça sert l’équipe pour gagner des matchs, il faut le faire. »

Arrivé en grande pompe du côté de la Californie, l’ancien Piston venait pour apporter une autre dimension aux Lakers en soulageant notamment Anthony Davis dans la peinture. Sauf qu’après deux mois de relation infructueuse, Rob Pelinka s’est tourné vers d’autres joueurs pour compléter son effectif dont Dwight Howard qui fait le chemin inverse. « Les temps changent. Ils ont changé leur équipe en signant différents joueurs donc je ne ne voyais pas l’intérêt d’y retourner. Après ça, j’ai pris la meilleure décision qui était de venir à Philly », raconte l’imposant pivot.

Désormais, un tout nouveau rôle l’attend. Malgré ses quatre titres de meilleur rebondeur ainsi que ses deux sélections au All-Star Game, sa côte sur le marché est au plus bas puisqu’aucune équipe ne veut lui offrir un gros contrat avec une place de titulaire. Face à cette réalité, Drummond n’a eu d’autres choix que d’accepter un rôle en sortie de banc qu’il n’avait plus connu depuis son année rookie.

La dernière chance en NBA ?

De plus, il devient le remplaçant de l’un de ses ennemis intimes avec Joel Embiid. Les deux ont connu des différends mais Drummond assure qu’il « n’y a eu aucun problème ou aucune méchanceté entre nous. Ça fait partie du jeu. Nous sommes coéquipiers désormais. Je ne pense plus à ce genre de choses ».

Capable de tourner en 17 points et 16 rebonds lors de ses plus belles saisons, Drummond a perdu de sa superbe d’année en année. Pour se relancer, il compte sur sa relation avec Doc Rivers qu’il connait depuis son passage au lycée. « Je suis venu à Philly car Doc Rivers croit en moi pour aider cette équipe à réaliser quelque chose de spécial et ce peu importe mon rôle », affirme l’ancien Cavalier. « Ça sonnait comme une évidence. J’ai toujours voulu jouer pour Doc. Quand cette chance s’est présentée, je n’ai pas hésité. »

Ciblé en défense par les Suns lors des derniers playoffs, le natif de New York reste confiant sur ses qualités et sur son apport en NBA. « J’en suis à un stade de ma carrière où tout le monde connait mon jeu et ce que je peux apporter. Je suis content de mon travail car il m’a amené jusqu’ici en NBA. Par conséquent, je ne prévois pas de changer mon jeu et de devenir un joueur différent. Vous avez toujours besoin d’un pivot solide en NBA », dixit Drummond.

En espérant pour lui et sa nouvelle équipe qu’il le soit encore.