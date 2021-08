Giannis Antetokounmpo reporte les festivités prévues à Athènes

Le chaos s’est emparé d’Athènes et sa banlieue alors que 81 incendies ont été recensés ces dernières 24 heures en Grèce, touchée par une vague de chaleur sans précédent. L’heure n’est donc pas à la fête pour la population hellène et dans ce contexte, Giannis Antetokounmpo a préféré annuler la fête prévue aujourd’hui à Sepolia, l’un des quartiers où il a grandi et où il devait se présenter avec les trophées de champion NBA et de MVP des Finals.

« Nous espérons que l’incendie ne fera pas de victimes. Il va sans dire que nous annulons la célébration d’aujourd’hui à Sepolia. Nous vous informerons d’un nouveau jour et d’une nouvelle heure ! », a-t-il tweeté.

La veille, 500 pompiers ont tenté de contenir un feu de forêt déclenché en banlieue d’Athènes, qui a contraint des milliers de personnes à être évacuées.

Déjà privé de retrouvailles endiablées à l’aéroport lors de son arrivée en raison de l’augmentation des cas de Covid-19, le « Greek Freak » ne peut pas fêter son titre NBA comme il l’espérait en Grèce. Giannis Antetokounmpo avait prévu ensuite de présenter le trophée aux habitants de Zografou et Sepolia, deux quartiers où il a grandi.