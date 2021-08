Pour les Pistons, Cade Cunningham et Killian Hayes sont les options « 1A et 1B »

Plus que quelques jours avant de voir les débuts de Cade Cunningham lors de la Summer League de Las Vegas. Une première compétition où Detroit présentera une belle équipe car en plus du numéro 1 de draft, Killian Hayes, Sekou Doumbouya, Luka Garza et même Saddiq Bey sont attendus dans le Nevada.

Un effectif complet et talentueux qui commencera sa Summer League le 8 août prochain face au Thunder.

Mais avant cela, les protégés de Dwayne Casey travaillent leurs automatismes avec l’ancienne pépite d’Oklahoma State en chef de file. « Je veux instaurer une dynamique avec cette équipe. Je veux développer une relation avec chacun de mes coéquipiers » détaille Cade Cunningham dans des propos relayés par le Detroit Free Press. « Je sais ce qu’on attend d’un numéro 1 de la Draft. Le plus important est de montrer à ma nouvelle équipe que je joue du bon basket, que je ne suis pas juste là grâce à la hype. Je veux me fondre dans le collectif, développer du bon jeu offensivement grâce à mes passes pour que nous puissions bien jouer et aller de l’avant. »

Une complicité à travailler avec Killian Hayes

Attendus tous les deux dans le cinq majeur, Killian Hayes et Cade Cunnigham apportent beaucoup d’espoir aux fans de Detroit. Très jeunes et capables de peser sur le jeu de plusieurs manières, les deux arrières ont les moyens de proposer un jeu attrayant, comme l’avait déjà expliqué Cade Cunningham le soir de la Draft.

« On veut qu’ils se sentent à l’aise mais c’est bien aussi de les mettre en difficulté. Ils le sont en ce moment et j’aime ça. C’est le bon moment pour l’être » assure Dwane Casey.

Autour du duo Hayes-Cunningham, Detroit dispose de joueurs complémentaires pour soutenir au mieux ses deux jeunes leaders. « Tout le monde a un rôle précis mais ça reste du basket » rappelle l’entraineur. « Il n’y a rien de compliqué et je ne veux pas que les joueurs réfléchissent trop. Ce n’est pas : ‘Tel joueur fera ça, lui s’occupera de ça.’ C’est du basket. Nous avons des rôles pour le meneur, l’arrière et l’ailier qui sont interchangeables et qui doivent l’être, ce qui les rend compliqué à défendre. »

Un style qui devrait parfaitement coller à celui du n°1 de la Draft. « Concernant Cunningham, il est à l’aise pour tout faire. Que ce soit sur pick&roll, sans ballon ou en défense sur les postes 2 et 3. » Néanmoins il n’est pas question d’en faire le leader absolu de l’équipe pour l’instant, et totalement déresponsabiliser Killian Hayes. « On essaye de leur faire prendre un rythme ensemble, comme options 1A et 1B » conclut Dwane Casey.