Patty Mills rejoint les Nets !

Update : convoité par de nombreuses équipes, dont les Lakers ou les Warriors, Patty Mills a décidé de rejoindre les Nets, moyennant un contrat de 12 millions de dollars sur deux saisons !

Free agent G Patty Mills has agreed to a two-year, $12M deal with the Brooklyn Nets, his agent Steven Heumann of @CAA_Basketball tells ESPN. Deal includes a player option. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Comme Evan Fournier et Nicolas Batum, Patty Mills fait partie des joueurs qui doivent gérer la « free agency » en pleine compétition internationale.

Mais contrairement aux Français, le meneur australien n’a pas encore officialisé sa prochaine destination, et ce alors que The Athletic a mentionné que les Warriors étaient confiants à l’idée de le récupérer et que les Nets et les Lakers étaient aussi sur les rangs.

Objectif zéro distraction

À l’issue de la victoire de l’Australie face à l’Argentine en quart de finale des Jeux Olympiques de Tokyo, Patty Mills a ainsi rappelé qu’il n’avait actuellement pas du tout la tête à la NBA et à la négociation de son prochain contrat.

« Mon état d’esprit et mon cœur sont avec mon pays et cette équipe », a-t-il expliqué. « Nous sommes ici en mission et nous parlons toujours de n’avoir aucune distraction. Nous sommes dans les tranchées ensemble et nous ne laisserons rien barrer notre chemin ».

Parmi les leaders de la sélection nationale, le meneur de jeu a souvent évoqué cet état d’esprit uniquement guidé par la quête d’une médaille depuis le début de la préparation, le noyau dur de la sélection ayant chuté tellement de fois au pied du podium ces dernières années.

Même si Patty Mills s’est empressé d’ajouter que les Boomers n’avaient « encore rien accompli », avant de retrouver Team USA en demi-finale, le meneur a rappelé ce sentiment d’unité qui régnait au sein de son groupe.

« Nous sommes bien préparés pour ce moment et cette étape pour faire le prochain pas. Il y a un sentiment d’unité, de camaraderie et de concentration qui est très fort. Cette unité collective, c’est puissant, c’est une identité, ça résume l’esprit australien ».