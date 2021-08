Et boom ! L’Australie explose l’Argentine pour affronter Team USA en demi-finale

Ce matin, Luis Scola a vu Pau Gasol rendre les armes et prendre sa retraite, et il est bien décidé à ne pas ranger tout de suite le maillot de l’Albiceleste. Son début de match est très bon, et dans le sillage de sa légende, les Argentins montrent de belles choses. Gênés par l’agressivité défensive de leurs adversaires, les Australiens peinent en attaque. Ils ne parviennent pas, comme à leur habitude, à trouver cette adresse longue distance. Souvent ouverts, ils manquent de réussite. A l’inverse, Facundo Campazzo commence son festival en slalomant dans la défense et il permet à l’Argentine de prendre les commandes (13-9).

Les premières rotations des Australiens sont bonnes. Matisse Thybulle arrive sur le terrain et il essaie d’apporter de l’énergie à son équipe. Mais Nicolas Laprovitolla s’amuse avec les écrans de ses coéquipiers et il aggrave le score assez facilement (20-15). Mais l’Australie petit à petit monte en régime. Grâce à un Joe Ingles de plus en plus important dans le collectif, l’Australie est au contact après 10 minutes (22-18).

Campazzo est un magicien, mais parfois il a tendance à vouloir trop en faire. C’est dommage pour son équipe. Il tente trop de passes compliquées et donne des situations de transition aux Australiens. Pendant que Thybulle brille en contre-attaque, Patty Mills revenu aux manettes envoie deux bombes à 3 points. L’Argentine est dans le dur, à l’image de Luis Scola qui, gêné par la puissance de ses vis-à-vis, est sanctionné par le corps arbitral. L’Australie a retrouvé son jeu et les dégâts sont terribles pour les Argentins. Ils n’arrivent plus à scorer, ni à stopper la puissance de feu adverse. Résultat : ils encaissent un 19-6 (37-28).

Thybulle en mode détonateur

C’est dur pour les Argentins, et seul Lucas Vildoza tente de stopper l’hémorragie. Il score 5 points de rang pour permettre à l’Argentine de rejoindre les vestiaires avec seulement six points de retard (39-33). Mais dans l’impact physique, l’Australie a clairement pris le dessus.

Confirmation après la pause avec des Argentins qui ne parviennent pas à suivre le tempo. Toujours aussi fort dans le contexte FIBA, Patty Mills continue de régaler avec sa vista et son talent. Capable d’attaquer chaque intervalle avec beaucoup d’intelligence, il permet de décaler ses intérieurs pour des tirs à longue distance. L’Argentine n’a pas de solutions face à un tel spacing en attaque.

A 10 secondes du buzzer, Dante Exum montre à quel point il est précieux quand il peut prendre de la vitesse. Il vient donner 12 points d’avance à son équipe à 10 minutes du terme. Ce sera dur pour les coéquipiers de Luis Scola (60-48).

Les adieux émouvants de Scola

Avenirs des Boomers, Thybulle et Exum brillent dans ce début de 4e acte. Le premier adroit à 3-points punit les retards défensifs des Argentins. Le second redoutable en transition s’envole claquer un énorme dunk. Agacé, Campazzo récolte une faute technique. Frustré, il voit l’Australie signer un 19-0. Tout va trop vite et trop haut pour des Argentins en pleine détresse (79-48).

Ces minutes sont cauchemardesques pour les Argentins qui ne parviennent plus à marquer, et qui subissent vague sur vague en attaque (88-54). Il n’y a plus de suspense dans cette rencontre, et c’est donc l’heure de dire au revoir à Luis Scola. Il aura été l’un des plus grands sous le maillot bleu ciel et comme les frères Gasol, il quitte la scène sur une défaite. Les larmes aux yeux et ému de voir autant de gens l’applaudir, Scola termine sa carrière par une lourde défaite (97-59).

Jeudi, les Australiens retrouveront les Américains pour un choc de costauds !