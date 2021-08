Le maire de Toronto veut une statue pour Kyle Lowry

Exilé à Tampa depuis un an, Kyle Lowry ne reviendra pas à Toronto. Le meneur vétéran s’est engagé avec Miami dès les premières heures de la « free agency », mettant fin à une aventure de neuf saisons avec la franchise canadienne, ponctuée par le titre de champion NBA en 2019.

L’heure est encore aux hommages du côté de Toronto, envers celui qui a incarné la franchise pendant près d’une décennie. Celui du maire de la ville, John Tory, n’est pas passé inaperçu.

Plus qu’un simple joueur de basket

À travers un long message publié sur ses réseaux sociaux, ce dernier a tenu à remercier Kyle Lowry pour son héritage, sur lequel la franchise va désormais devoir bâtir afin de tutoyer à nouveau les sommets, saluant l’apport du joueur sur et en dehors du terrain pour sa communauté, notamment à travers la « Lowry Love Foundation ».

« Kyle Lowry nous a montré comment gagner, mais aussi comment traiter nos amis, faire progresser nos coéquipiers, célébrer nos enfants et la joie qu’ils nous apportent. Il s’est battu pour ce qui est juste et a dénoncé l’injustice et le racisme. Il était un modèle pour beaucoup et une inspiration pour nous tous », a-t-il écrit. « Comme Kyle, Toronto n’est pas la ville la plus grande, la plus athlétique, ni la plus chic, mais nous nous donnons à fond et nous gagnons. Rien ne nous arrête parce que nous avons du cœur ».

Pour marquer le coup, John Tory a évoqué un geste fort, celui d’ériger un jour une statue à l’effigie de Kyle Lowry.

« Je suis convaincu qu’un jour, lorsque le moment sera venu, tout comme nous avons célébré d’autres grands joueurs de nos autres grandes équipes championnes, il y aura une statue célébrant son héritage dans notre ville », a-t-il ajouté, en attendant désormais le moment où Kyle Lowry reviendra en ville pour affronter les Raptors, avec le maillot du Heat. « On va maintenant se battre contre toi pour gagner. Mais on t’aimera toujours et Toronto sera toujours là pour t’accueillir. Merci Kyle Lowry ».

My statement on the departure of Toronto Raptor Kyle Lowry.@Klow7 pic.twitter.com/5pHGZzjUNJ — John Tory (@JohnTory) August 3, 2021