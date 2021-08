France – Italie : un quart à saisir pour les Bleus

Deuxième du Groupe B après avoir battu l’Allemagne et le Nigeria, l’Italie est le prochain adversaire des Bleus, en quart de finale des Jeux Olympiques. Ce sera à suivre demain, à partir de 10h20.

C’est un « bon tirage » pour l’Equipe de France qui va s’éviter l’Espagne et les Etats-Unis, voire l’Australie, jusqu’en finale, mais il faudra tout de même être très vigilant face une sélection italienne qui a traversé un TQO, en Serbie face à la Serbie, pour en arriver jusque là.

« L’Italie est une équipe qui a fait un TQO exceptionnel. Elle est allée chercher sa qualification en Serbie, à Belgrade, ce qui est quand même un véritable exploit » rappelait précisément le sélectionneur des Bleus. « Elle a confirmé depuis le début de ces Jeux olympiques qu’elle était compétitive en terminant 2e du groupe B et ne perdant que de 3 points contre l’Australie. C’est donc un adversaire très solide. De toute façon, on savait qu’on aurait une équipe forte en face de nous. C’est un quart de finale qui est ouvert. »

Attention aux séries italiennes !

24-10 face à l’Allemagne, 24-8 face au Nigéria… L’Italie est une équipe qui termine fort ! Lors de ses deux victoires en poules, la Squadra Azzurra a réussi à chaque fois un « comeback » retentissant, notamment mené par Achille Polonara et Nico Mannion face aux Nigérians.

Capable de grosses séries offensives, mais dans le peloton en termes de force de frappe offensive à 85 points par match, l’Italie est une équipe qui joue propre. Si elle peut connaître quelques trous d’air en attaque, elle ne va pas se mettre dans le rouge par ses propres erreurs, étant l’équipe qui cumule le moins de balles perdues avec 9 par match sur ce tournoi olympique.

Avec un jeu très axé sur les extérieurs, entre l’adresse du futur joueur de Vitoria, Simone Fontecchio à 18 points et la vitesse de percussion de Nico Mannion à 15 points, l’Italie aime pousser le ballon en contre-attaque et jouer en première intention. Il faudra également surveiller Achille Polonara et Nicolo Melli sur les postes intérieurs, eux qui peuvent très bien s’écarter et sanctionner à 3-points dans un bon soir.

Dans le même registre d’idées, Danilo Gallinari a pour le moment été très discret dans ces JO. Arrivé sur le tard après le beau parcours des Hawks en playoffs NBA, Gallo n’en est qu’à 9 points et 2 rebonds de moyenne, utilisé seulement 17 minutes par match. Mais le vétéran italien peut tout à fait endosser le costume de facteur X et retrouver la lumière sur un match couperet… De manière générale, il ne faudra pas laisser l’équipe transalpine gagner en confiance aux tirs.

Tous les feux au vert pour les Bleus

De son côté, l’Equipe de France arrive en quarts de finale dans les meilleures conditions possibles. Pas de blessé à signaler avec Frank Ntilikina et Andrew Albicy qui ont tous deux retrouvé les parquets sans contrecoup, et un capital confiance complètement requinqué. Après leur préparation chaotique, les Bleus ont enchaîné trois succès en trois matchs, dont une victoire de prestige face au Team USA (une deuxième de suite) !

Le choix stratégique du « tall ball » a payé face aux Américains, mais également par la suite face à la République Tchèque et, dans une moindre mesure, face à l’Iran. Vincent Collet avait bien préparé le terrain en sélectionnant pas moins de quatre joueurs au-dessus des 2m10, et il en a fait bon usage. Vincent Poirier a par exemple parfaitement assumé son rôle de joker de luxe avec 9 points et 4 rebonds en 15 minutes de moyenne.

De même, l’association Nando De Colo – Evan Fournier est pour le moment impeccable, avec le premier à 13 points, 6 passes et 4 rebonds quand le second est plus tourné sur le scoring à 17 points, 3 rebonds et 2 passes, dont sa sortie à 28 points face aux Américains. Derrière ce duo, Thomas Heurtel a également présenté de belles garanties offensives avec 11 points et 3 passes de moyenne, dont 16 points en 15 minutes face à l’Iran.

Défensivement en place et très agressif sur ses duels, l’Equipe de France a suffisamment de vécu collectif, avec le revers toujours en travers de la gorge lors de la dernière demi-finale de la Coupe du Monde 2019 face à l’Argentine, ou pour les plus anciens, lors des deux dernières Olympiades à ce fameux stade des quarts de finale, pour se mobiliser et être concentré sur ce match décisif. De Colo et Batum, en plus de Collet et son staff, ne seront pas de trop pour maintenir le groupe sous pression.

ITALIE

Meneurs : Nicolo Mannion (Golden State Warriors), Marco Spissu (Sassari), Alessandro Pajola (Virtus Bologne)

Extérieurs : Simone Fontecchio (Vitoria), Michele Vitali (Venise), Ricardo Moraschini (Milan), Stefano Tonut (Venise)

Intérieurs : Nicolo Melli (Milan), Achille Polonara (Fenerbahçe Istanbul), Danilo Gallinari (Atlanta Hawks), Amedeo Tessitori (Virtus Bologne), Giampaolo Ricci (Milan)

FRANCE

Meneurs : Thomas Heurtel (Real Madrid), Andrew Albicy (Gran Canaria), Frank Ntilikina (Knicks)

Extérieurs : Nando de Colo (Fenerbahçe), Evan Fournier (Celtics), Nicolas Batum (Clippers), Timothé Luwawu-Cabarrot (Nets)

Intérieurs : Rudy Gobert (Jazz), Vincent Poirier (Real Madrid), Moustapha Fall (Olympiakos le Pirée), Guerschon Yabusele (Real Madrid), Petr Cornelie (Elan Béarnais)

Télévision : France 2 (en direct, à 10h20) et Eurosport 2