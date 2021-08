Giannis Antetokounmpo ne veut surtout pas être le visage de la NBA

Giannis Antetokounmpo est de retour chez lui, à Athènes, et il est venu présenter à ses fans ses trophées de champion NBA et de MVP des Finals. A 26 ans, le Grec est sur le toit de la NBA, et il a désormais tous les trophées possibles et inimaginables (MVP, Most Improved Player, Defensive Player Of The Year, MVP du All-Star game…), et il est donc logique d’en faire aujourd’hui l’image de la NBA. Sauf que ça n’intéresse pas la star des Bucks.

« Je me fiche d’être le visage de la NBA. Kevin Durant ou Harden peuvent l’être » a-t-il répondu. « Je veux être avec ma famille et mes amis. Je veux gagner et prendre du plaisir en jouant. Je veux être Giannis, le bosseur. Et même si ça devait arriver [que je sois le visage de la NBA], je veux faire en sorte de m’en débarrasser. »

« Que Kobe croie en moi, c’était bien suffisant »

Assis aux côtés de son frère Thanasis, champion NBA également, le « Greek Freak » a aussi répondu à des questions sur les critiques subies en début de playoffs.

« Que Kobe croie en moi, c’était bien suffisant » a-t-il rétorqué. « Je ne regarde pas les médias et les réseaux sociaux pendant les playoffs, et toutes ces critiques ne me dérangent pas. Je ne suis pas bon aux lancers-francs. C’est moi qui le dis, non ? Donc, ça me va, et je vais travailler pour m’améliorer. Les critiques sont sur le fait que je ne mets pas mes lancers en finale NBA ? Pour moi, c’est un compliment. Il y a huit ans, je n’étais pas censé être en finale NBA quand j’ai quitté la Grèce. Aujourd’hui, aucun Européen n’a réalisé ce que j’ai accompli. »

Et maintenant qu’il a tout « accompli », quelle est la suite ? « J’adore les playoffs et la pression. J’aime la pression, et je ne me soucie pas de la pression. La suite ? Je sais ce qu’il faut faire pour y arriver, et je veux le refaire. C’est comme me fixer un défi. Je veux donner du plaisir aux gens même si je n’ai rien à prouver. »