Gregg Popovich a demandé à Jayson Tatum de jouer « comme face aux Spurs »

Avec Damian Lillard, Devin Booker et Kevin Durant, coach Pop’ a de quoi faire en matière de scoring. Franchise-player des Celtics, Jayson Tatum est aussi l’un d’entre eux. Tout l’enjeu pour le technicien des Spurs réside dans la capacité de chacun de ces joueurs à trouver leur place et leur rythme au sein du collectif américain.

Pour le dernier match de la phase de groupes de Team USA face à la République Tchèque, Jayson Tatum a réalisé sa meilleure prestation en terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points en 23 minutes, devant les 23 de Kevin Durant.

Plutôt du genre à laisser le jeu venir à lui dans ce genre de contexte, comme ça a été le cas sur les deux premiers matchs, Jayson Tatum a été réveillé par coach Pop’, qui lui a rappelé à quel point il pouvait être dominant.

« Je lui ai simplement dit : « Fais comme si tu jouais contre les Spurs ». Parce qu’à chaque fois que nous jouons contre lui, il marque 90 points, donc ça a semblé fonctionner », a déclaré Gregg Popovich lors de la conférence de presse d’après-match en référence au carton réalisé par Jayson Tatum cette saison en NBA, lorsqu’il avait claqué 60 points face à San Antonio pour offrir la victoire aux siens, qui avaient compté jusqu’à 32 points de retard.

Plus confiant et complet qu’en 2019

Quand certains doivent être bridés, d’autres joueurs ont besoin d’être piqués pour donner leur meilleur. Par rapport à la Coupe du Monde 2019, coach Pop’ a toutefois noté que Jayson Tatum avait progressé, dans son comportement et dans son jeu, plus complet aujourd’hui.

« De toute évidence, il est plus confiant », a-t-il ajouté. « Je trouve qu’il fait aussi de meilleurs choix, alternant entre le shoot et le drive. Quand il fait ça, il arrive aussi à trouver des coéquipiers. Donc il peut attaquer pour lui et ses coéquipiers en même temps. Il ne faisait pas ça à ses tous débuts dans la ligue. C’était juste un scoreur. Maintenant, il a de la valeur parce qu’il fait d’autres choses. Il commence à mieux prendre les rebonds. On leur dit que c’est important, parce qu’on n’est pas très grands, donc on a besoin de lui au rebond ».