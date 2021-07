En mode rouleau compresseur, Team USA écrase la République tchèque

Face à la France mais aussi l’Iran, les Etats-Unis avaient débuté moyennement, et cette tendance se confirme dans ce match décisif pour la seconde place. Toujours aussi attrayante, la République tchèque se lâche avec Blake Schilb qui fait mouche à deux reprises loin. Après cinq minutes, ça fait déjà +10 pour les Tchèques (17-7), et Gregg Popovich change déjà ses plans avec du « small ball » et Draymond Green au cœur de la raquette, tandis que Devin Booker a déjà rejoint le banc avec deux fautes.

Défensivement, les Américains « switchent » sur tous les écrans, mais ça ne gêne pas Ondrej Balvin qui gagne son duel face à Kevin Durant, et la zone tchèque ralentit bien le jeu américain, obligé de jouer placé. Cela profite tout de même à Zach LaVine qui réduit l’écart à coup de 3-points (21-15). Mais un joueur continue son festival, et c’est Schilb. Déjà 11 points pour lui, mais comme ses coéquipiers, il a le capot qui fume. Face à la France, c’était déjà la même chose, et pour l’instant, leur adresse leur permet de mener 25-18 après douze minutes. On note que les Américains n’ont pas shooté un lancer, et c’est le signe d’un manque d’agressivité…

Un plan anti-Satoransky

Alors que Popovich choisit de jouer sans meneur de jeu, c’est Khris Middleton puis Green qui ramènent les Américains à une possession. Il y a clairement du mieux chez Team USA, et l’écart s’est stabilisé autour des 4-5 points d’écart (33-29). Bien que serré de très près, Satoransky est toujours aussi agréable à voir jouer, mais la défense US a clairement augmenté le tempo, et les « stops » lui permettent enfin de lancer du jeu rapide avec Durant comme leader.

Résultat : un 10-0 en deux minutes et les Etats-Unis passent devant (39-33). Auteur de 23 points, 8 rebonds et 6 passes, l’ailier US est monté en température, et on voit enfin du jeu intérieur côté USA avec Adebayo et Green.

Ce n’est pas encore du grand collectif, mais le jeu est plus varié. Seule faiblesse, le rebond défensif avec une grosse moisson de Vesely qui remet dedans. Les Etats-Unis défendent toujours intensément avec des Tchèques poussés à la limite des 24 secondes sur chaque possession. Mais Vesely profite encore des oublis au rebond pour maintenir son équipe au contact (45-40). En face, Durant fait du Durant, et il semble vraiment inarrêtable dans le basket FIBA. Mais Schilb lui répond avec un 3-points à 8 mètres pour limiter l’écart à -4 à la pause (47-43).

Le KD Show

Au retour des vestiaires, les Américains reviennent avec la même intensité, et les Tchèques sont asphyxiés. Pas de panier facile comme le prouve cette faute anti-sportive de Draymond Green qui découpe Jan Vesely. De l’autre côté du terrain, place au KD Show. L’ailier des Nets prend le match à son compte, et on ne voit que lui.

Techniquement, c’est très fort, et il n’oublie pas non plus de défendre, comme sur ce contre à 3-points. En prime, il verrouille le rebond, et c’est lui qui envoie Jayson Tatum pour porter l’écart à +19 (79-60). Et derrière, Durant, encore lui, regarde le chrono qui défile, et à 8 mètres, il plante un 3-points au buzzer (82-60).

Tatum soigne ses stats

Le 4e quart-temps débute par un gros scotch de Tatum (27 points), et ça tourne à la correction pour les Tchèques sans doute fatigués par leur périple pour aller aux JO, et surtout touchés au moral par l’impression de domination américaine. Les joueurs de Gregg Popovich déroulent, et Zach LaVine va aussi au bout (86-60).

Jayson Tatum continue son festival, et il plante un 3-points dans le corner seul. Avant de mettre le même, mais avec un défenseur face à lui (103-71).

On a dépassé la trentaine de points d’écart, et Gregg Popovich ouvre un peu son banc avec JaVale McGee qui prouve qu’il a quelques moves et de bonnes mains. Mais c’est Jayson Tatum, encore lui, qui s’amuse à 3-points. Et quand il loupe, c’est JaVale McGee qui réussit la claquette pour clôturer la marque : 119-84 !

es Américains filent en quart de finale, mais ils ne seront pas tête de série. Pour les Tchèques, cette lourde défaite devrait leur coûter une place de meilleur troisième…