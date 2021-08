Prudent, Serge Ibaka ne testera finalement pas le marché cet été

Il aurait, probablement, fait partie des pivots les plus convoités du marché cet été. Malheureusement pour ses prétendants potentiels (et pour lui ?), Serge Ibaka ne sera pas « free agent » la semaine prochaine, annonce The Athletic. L’intérieur de 31 ans a préféré accepter la « player option » de 9.7 millions de dollars dont il disposait, pour l’exercice 2021/22.

Et cette prolongation d’un an chez les Clippers du Congolais de naissance, naturalisé ensuite Espagnol, est une demi-surprise. Terriblement gêné par une blessure au dos, dont il s’est d’ailleurs fait opérer depuis, le champion 2019 avait effectivement vu sa fin de campagne être plombée par ses déboires physiques.

Contraignant la franchise de Los Angeles à se débrouiller sans lui en playoffs, jusqu’en finale de conférence. Où les 11.1 points, 6.7 rebonds et 1.1 contre de Serge Ibaka ont évidemment manqué, contre les Suns. D’autant plus avec l’indisponibilité de Kawhi Leonard, son coéquipier chez les Raptors en 2018/19, quant à lui touché aux ligaments croisés.

À l’approche de sa 13e année en NBA, l’ancien joueur du Thunder a donc joué la carte de la prudence, acceptant de poursuivre sa carrière à Los Angeles, pour un an de plus. L’objectif du double meilleur contreur de la ligue (2011, 2013) étant de retrouver la forme en 2021/22, afin de mieux aider son équipe dans sa quête de titre et de rassurer physiquement, avant cette intersaison 2022 où il sera, cette fois-ci, libre de tout contrat.

Comme en 2020/21, Serge Ibaka devra composer avec la concurrence d’Ivica Zubac la saison prochaine. Et il se pourrait bien que les dirigeants californiens recrutent un troisième pivot lors de cette « free agency », afin d’anticiper une éventuelle rechute et/ou une reprise en demi-teinte de leur poste 5 titulaire.

Clippers F/C Serge Ibaka is exercising his $9.7 million player option for the 2021-22 season, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 31, 2021