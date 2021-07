Les Warriors protègent Nico Mannion

À quelques heures de la free agency 2021, c’est l’heure pour les équipes de protéger les joueurs encore dans leur contrat rookie. Golden State vient ainsi d’offrir sa « qualifying offer » à Nico Mannion, ce qui fait que le meneur est désormais « free agent protégé » et que les Warriors pourront égaler toutes les offres qui lui seront faites.

L’Italien, très bon aux Jeux olympiques avec 15 points et 5 passes de moyenne sur les trois premiers matchs de la Squadra Azzurra, n’est pas le seul à avoir été protégé aujourd’hui puisque les Nuggets et les Pistons ont fait de même avec Markus Howard et Saben Lee respectivement.

En complément, Detroit a par contre annoncé avoir renoncé aux droits de Jaylen Hands, drafté en 2019.

Nico Mannion Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GOS 30 12 34.2 36.7 82.1 0.2 1.3 1.5 2.3 1.0 0.5 1.0 0.0 4.1 Total 30 12 34.2 36.7 82.1 0.2 1.3 1.5 2.3 1.0 0.5 1.0 0.0 4.1

Markus Howard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DEN 37 6 37.7 27.7 77.8 0.0 0.5 0.6 0.5 0.6 0.1 0.5 0.0 2.8 Total 37 6 37.7 27.7 77.8 0.0 0.5 0.6 0.5 0.6 0.1 0.5 0.0 2.8

Saben Lee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 48 16 47.1 34.8 68.5 0.4 1.6 2.0 3.6 1.6 0.7 1.2 0.3 5.6 Total 48 16 47.1 34.8 68.5 0.4 1.6 2.0 3.6 1.6 0.7 1.2 0.3 5.6

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses rookies lors de sa dernière année de contrat. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.