La famille de Chuck Daly autorise Cade Cunningham à porter le numéro 2 aux Pistons

Quand Chuck Daly a mis fin à sa superbe carrière de coach, le 24 mai 1999, Cade Cunningham n’était pas encore né. Et le jour du décès de la légende des Pistons, dix ans plus tard, le 9 mai 2009, le futur joueur de Detroit n’avait que sept ans (il est né le 25 septembre 2001).

Pour autant, le n°1 de la Draft 2021 est désormais relié à l’ancien coach des Pistons. En effet, l’ancien d’Oklahoma State portait le #2 à l’université. Sauf qu’à Detroit, ce numéro est retiré depuis 1997, pour rendre hommage à Chuck Daly et aux deux premiers titres remportés par la franchise en 1989 et 1990 avec les « Bad Boys ».

Mais Cade Cunningham a reçu le feu vert de la famille de l’ancien coach de la « Dream Team » pour le reprendre.

« Je remercie tout particulièrement Cydney Daly (la fille de Chuck) pour avoir donné l’autorisation à la franchise de me laisser porter le numéro 2 », a déclaré le futur rookie lors de sa présentation devant la presse. « Cela veut dire beaucoup pour moi. Je sais ce que ces numéros accrochés là-haut représentent. »

Cydney Daly a réagi sur Twitter en souhaitant à Cade Cunningham « une longue et brillante carrière avec les Pistons ». Elle a ajouté que la ville de Detroit et ses fans tenaient « une place toute particulière » dans son cœur.

Thank you @CadeCunningham_ for your kind words. I wish you a long and successful career with the Pistons. Embrace the city of Detroit and its fans. They hold a very special place in my heart. Keep the legacy strong ❤🏀🏆 https://t.co/iwSc8RFWSU

— Cydney Daly (@CydneyMaria01) July 30, 2021