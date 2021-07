Jay Larranaga rejoint le staff de Tyronn Lue aux Clippers

Tyronn Lue ne va pas reconnaître son banc la saison prochaine. Le coach des Clippers a en effet perdu deux assistants importants cet été, Chauncey Billups et Kenny Atkinson. Le premier a accepté un poste de « head coach » à Portland et le second a rejoint les Warriors.

Pour les remplacer, Tyronn Lue a vu arriver, dans un premier temps, Brian Shaw. Et d’après Sports Illustrated, Jay Larranaga, qui vient de quitter les Celtics, va lui aussi signer aux Clippers.

Un renfort de poids pour Los Angeles puisque cet ancien joueur du championnat de France était sur le banc de Boston depuis 2012 et sur les sept dernières saisons, il était même le premier assistant de Brad Stevens.

Jay Larranaga is joining Ty Lue’s coaching staff with the Clippers, sources told @SInow. Larranaga has spent the last nine years in Boston — the last seven as Brad Stevens lead assistant.

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) July 30, 2021