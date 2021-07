Brian Shaw se rapproche du staff de Tyronn Lue chez les Clippers

Pressenti pour prolonger en G-League, au sein de l’Ignite Team, cette équipe qui vise à développer les jeunes talents à la sortie du lycée, Brian Shaw devrait finalement revenir en NBA. Comme annoncé par The Athletic, le technicien de 55 ans est tout proche de rejoindre les Clippers, où une place d’assistant de Tyronn Lue l’attend sur le banc californien.

Un retour aux sources, ou presque, pour Brian Shaw, qui connaît très bien la ville de Los Angeles, pour y avoir passé quatre ans en tant que joueur des Lakers, entre 1999 et 2003. C’est d’ailleurs là-bas qu’il a pu côtoyer Tyronn Lue, avec qui il a remporté deux de ses trois titres de champion NBA.

Après sa retraite, Brian Shaw avait ensuite occupé un poste d’assistant-coach, toujours chez les Lakers, de 2005 à 2011 puis entre 2016 et 2019. Récoltant deux nouveaux titres de champion, auprès de Phil Jackson, en 2009 puis 2010.

Et entre ses deux expériences passées chez les « Purple & Gold », l’ancien meneur/arrière avait aussi connu le banc des Pacers, où il a pu y rencontrer et fréquenter un certain Paul George, de 2011 à 2013. Avant de décrocher son unique poste de « head coach » chez les Nuggets, entre 2013 et 2015.

Au final, c’est en G-League que Brian Shaw perfectionnait depuis un an ses talents d’entraîneur, au contact de jeunes joueurs qui se préparaient en vue de la Draft. Un passage qui lui a, semble-t-il, permis de faire remonter sa cote en NBA.