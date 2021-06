Brian Shaw va prolonger en G-League

Intronisé il y a un an pour piloter la toute nouvelle équipe de la G-League, le Ignite, visant à développer les joueurs les plus prometteurs dès la sortie du lycée, Brian Shaw devrait poursuivre l’aventure la saison prochaine.

D’après Marc J. Spears, l’ancien meneur de jeu serait ainsi sur le point d’accepter une prolongation de contrat.

À la tête d’une équipe mêlant des éléments comme Jalen Green et Jonathan Kuminga, attendus dans le Top 5 de la future Draft, mais aussi quelques vétérans, Brian Shaw a obtenu un bilan de 8 victoires pour 7 défaites lors de sa première saison en G-League, un exercice inédit, en condensé, dans une autre « bulle » à Orlando.

Trois fois champion NBA en tant que joueur, puis deux fois comme assistant, Brian Shaw a notamment coaché en NBA pendant un an et demi aux Nuggets (2013-2015), et la semaine dernière, il avait passé un entretien pour coacher les Pacers. La franchise d’Indianapolis lui a finalement préféré Rick Carlisle.