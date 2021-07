Sans forcer, la France domine l’Iran et termine invaincue en phase de poule

Finir sur une bonne note, afin d’arriver en pleine confiance en quart de finale. Telle était la mission de la France face à l’Iran, cette nuit, dans un match dont le résultat n’aurait, quoi qu’il arrive, eu aucune répercussion au classement, par rapport aux États-Unis et à la République Tchèque.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Bleus ont fait le boulot (79-62) face aux Iraniens, sans jamais trembler une seule seconde. Vincent Collet en a d’ailleurs profité pour faire souffler ses titulaires. Préférant mettre en confiance ses remplaçants, comme Frank Ntilikina, qui a effectué ses débuts dans ces Jeux Olympiques.

Nando De Colo et Thomas Heurtel bien réveillés

Lors du premier quart-temps, la France a d’abord mis du temps à s’habituer à l’horaire matinal de cette rencontre (10 heures au Japon). Solides en défense, les Tricolores ont pu compter sur toute la hargne de Guerschon Yabusele, au contre ou à 3-points, pour prendre les commandes.

Adroits, les coéquipiers d’Evan Fournier jouent à leur main, en se rapprochant du cercle, tandis que seul Hamed Haddadi brille pour l’Iran. Nando De Colo est, lui, bien en rythme et le duo Rudy Gobert – Moustapha Fall monte en régime sous les panneaux. Suffisant pour que les Français virent en tête, après dix minutes (22-17).

Dans le second quart-temps, la France accélère. Frank Ntilikina débloque son compteur points dans ces J.O., puis le tranchant Thomas Heurtel, à coup de shoots dans la peinture, à mi-distance et à 3-points, instigue un gros « run » de 13-2 en faveur des Bleus.

Léger relâchement après la pause

Le break est fait, et très bien fait même (+20), alors que Timothé Luwawu-Cabarrot confirme sa belle forme du moment, avec son activité défensive et offensive. En témoigne son superbe « alley-oop » avec la faute, conclu du bout des doigts, après une interception ! K-O, l’Iran shoote à seulement 25% de réussite aux tirs et se retrouve logiquement largué à la pause (46-27).

Au retour des vestiaires, l’intensité retombe néanmoins. Si Evan Fournier inscrit ses premiers points de la partie (oui, oui), la France (et ses titulaires) s’est laissée endormir par le faux rythme du match, haché par les fautes. L’adresse chute et les lancers-francs s’accumulent, pendant qu’Hamed Haddadi régale au contre et à la passe.

Arsalan Kazemi tente de relancer les Iraniens, avec trois paniers d’affilée dans la raquette, mais les Français tiennent bon, grâce à Nicolas Batum. Malgré la propreté maximale de Nando De Colo, les hommes de Vincent Collet accusent clairement le coup en fin de quart-temps et l’écart diminue (62-47).

Les titulaires français laissent briller leurs remplaçants

Dans le dernier acte, la France reste dans le dur, mais l’Iran n’en profite pas au score, en dépit de quelques ballons pour revenir à -10. Moment choisi par Vincent Poirier, accompagné de Moustapha Fall à l’intérieur, pour réveiller les Tricolores, avec notamment un magnifique « alley-oop » réussi par les deux pivots.

Avec ses « fadeaways », Hamed Haddadi jette ses ultimes forces dans la bataille, mais Vincent Poirier et Timothé Luwawu-Cabarrot s’assurent d’achever définitivement les Iraniens, à 3-points et près du cercle. Portés par leurs remplaçants, les Bleus peuvent valider tranquillement leur succès (79-62).

Les leaders français Evan Fournier et Rudy Gobert ont pu être préservés cette nuit, laissant Thomas Heurtel (16 points), Timothé Luwawu-Cabarrot (12 points, 5 rebonds), Nando De Colo (10 points, 5 rebonds, 5 passes) et Vincent Poirier (10 points) alimenter la marque, contre Hamed Haddadi (18 points, 12 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 3 contres !) et les siens.