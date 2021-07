Pat Connaughton : « C’est un marathon, pas un sprint »

Pat Connaughton est toujours en plein rêve éveillé. A 28 ans, l’ancien gamin passionné de basket et de baseball qui a grandi dans la ville d’Arlington (Massachusetts) est désormais un champion NBA. Une belle histoire réservée à un cercle restreint et l’accomplissement d’une vie qu’il entend bien savourer à sa juste valeur.

« Je l’intègre de plus en plus depuis que ça s’est terminé, parce que c’est quelque chose qui ne s’effacera jamais », a-t-il déclaré à Boston.com au sujet du deuxième titre de l’histoire de la franchise de Milwaukee, cinquante ans après le premier.

Passé par St John’s Prep au lycée, non loin d’Arlington, puis Notre Dame où il a effectué un cursus complet, Pat Connaughton a cru en ses chances. Drafté aussi en MLB, il a préféré le basket, et après trois ans d’une progression continue à Portland, de 2015 à 2018, l’arrière a fini par trouver chaussure à son pied aux Bucks, dans un rôle d’ « energizer » en sortie de banc.

« Le coach Mike Budenholzer y a vu de la valeur, mes coéquipiers y ont vu de la valeur, et j’ai pu jouer mon jeu au plus haut niveau », a-t-il ajouté. « C’est un marathon, pas un sprint. Tu dois courir ta propre course ».

L’envie de transmettre aux jeunes générations de sa ville

Toujours précieux par son activité des deux côtés du terrain, Pat Connaughton a ainsi rendu 9.2 points (à 42.3% à 3-points) et 5.8 rebonds en 30 minutes en moyenne par match sur la finale NBA, profitant de l’absence de Donte DiVincenzo pour se montrer.

Les Bucks ont pourtant galéré avant d’en arriver là, après avoir notamment été menés 2-0 face aux Nets et perdu l’avantage du terrain sur le premier match de la finale de conférence devant les Hawks, pour finalement revenir d’un déficit de 2-0 en finale face aux Suns. Pour Pat Connaughton, c’est ce caractère avec lequel son équipe a su se relever de ces échecs qui a été la clé.

« Chaque match de playoffs est un peu comme son propre film. Nous avons dû faire les ajustements nécessaires, regarder la vidéo, voir où nous pouvions nous améliorer et continuer à nous soutenir mutuellement et nous rassembler pour surmonter l’adversité. C’est ce que font les équipes de champions ».

Après la satisfaction, Pat Connaughton a émis le souhait de transmettre cet héritage, à commencer par Arlington, là où tout a commencé. Pourquoi pas en présentant le trophée de champion NBA aux jeunes de la ville ? Reste un obstacle de taille à surmonter…

« Qui sait si Giannis a arrêté de tenir le trophée depuis la semaine dernière ? », a-t-il lancé. « Il avait les deux trophées et les appelait ses bébés. Je ne sais pas si quelqu’un va les revoir un jour, mais j’aimerais bien. Ce serait quelque chose de vraiment cool, je pense, de l’accrocher à la Fidelity House et de laisser la ville et les habitants venir s’en emparer, pour inspirer la prochaine génération. Ce serait génial de partager ce moment avec la ville qui m’a façonné ».